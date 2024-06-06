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火速提出國會擴權法案覆議 行政院：最快今呈文給總統核可

行政院昨收到國會擴權法案，隨即在今（6）日提出覆議案，行政院政務委員林明昕在院會後記者會表示，憲法規定「10日內要完成全部流程」，昨天下班前送來，就已經算一天，政院在自己可以控制的程序就要儘速處理，至於呈文總統時間，有可能是今、明兩天。 （行政院提供）

行政院昨收到國會擴權法案，隨即在今（6）日提出覆議案，行政院政務委員林明昕在院會後記者會表示，憲法規定「10日內要完成全部流程」，昨天下班前送來，就已經算一天，政院在自己可以控制的程序就要儘速處理，至於呈文總統時間，有可能是今、明兩天。 （行政院提供）

2024/06/06 14:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨收到國會擴權法案，隨即在今（6）日提出覆議案，行政院政務委員林明昕在院會後記者會表示，憲法規定「10日內要完成全部流程」，昨天下班前送來，就已經算一天，政院在自己可以控制的程序就要儘速處理，至於呈文總統時間，有可能是今、明兩天。

被問到為何今天火速提出覆議案？行政院發言人陳世凱解釋，依照「憲法增修條文」第3條第2項第2款，行政院需要在10天之內經總統核可後，移請立法院覆議。考量到立法院正在進行總質詢、端午連假，因此行政院昨天下午收到函文後，就立即用最快速度提出因應；至於總統何時核可，行政院無法代替回應。

林明昕指出，「憲法增修條文」規定是10天內提出覆議案並完成相關程序，是指「送達」10日內，不是「送達後」10日內，而昨天下班前送來，就已經算一天，第10天正好是下週五（6月14日），考量到這些因素，行政院在自己可以控制的程序就要儘速處理。

至於行政院今天是否要呈文給總統？林明昕表示，呈文給總統現在也正在作業中，也沒辦法確定今天一定會完成，因為呈文的文字、條文條號是否有錯誤，或有思考不周之處，這都會影響總統做出正面或負面的判斷，因此也可能明天才呈文。

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