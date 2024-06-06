國會擴權法案》政院決提覆議 卓榮泰：找出國家利益最大共識

行政院會今（6）日針對國會擴權法案正式提出覆議案。（記者鍾麗華攝）

2024/06/06 11:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（6）日針對國會擴權法案正式提出覆議案，行政院長卓榮泰表示，經研議結果，有違反民主原則、權力分立原則，以及違反法律明確性原則、正當法律程序及比例原則而侵害人民基本權利等窒礙難行之處。提出覆議目的絕不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作過程，找出符合憲法及國家利益最大共識。

卓榮泰解釋，相關條文包括審議程序違反民主原則，要求總統國情報告常態化，以及備詢違反憲法，立法院質詢權、調查權及聽證的行使，違反權力分立原則，以及侵害人民基本權利。

卓榮泰指出，人事同意權的行使，也可能影響憲法與法定機關職權的行使；藐視國會罪的規定、違反法律明確性的原則、比例原則以及正當法律程序等窒礙難行之處原因，憲法增修條文條文第3條第2項第2款規定來辦理。

卓榮泰強調，行政院作為國家最高行政機關，必須依法行政，也有責任捍衛憲政秩序，守護人民的基本權利，民主政治因經由討論與溝通的過程來建立共識。

卓榮泰強調，提出覆議目的絕不是要升高朝野對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審議法案的內容，找出符合憲法以及國家利益的最大共識。

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