科偵法恐侵害民眾隱私？ 鄭銘謙：會兼顧人權保障

法務部長鄭銘謙。（記者謝君臨攝）

2024/06/06 10:43

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院相關委員會近日緊鑼密鼓審議「打詐新四法」。對於昨（5）天初審通過的「科技偵查及保障法草案」是否有侵害民眾隱私疑慮，法務部長鄭銘謙今天受訪表示，這是為了辦案需要及蒐集證據，調查方法必須要與時俱進，否則對偵辦詐騙集團束手無策；會做好兼顧人權的保障，偵查方法要符合法官保留原則。

為儘速讓「打詐新四法」上路施行，昨天除立院內政委員會初審通過四法之一的「詐欺犯罪危害防制條例草案」專法，司法及法制委員會也初審通過「科技偵查及保障法草案」配套法案，賦予檢警可運用科技方法追蹤位置、調查行動通訊設備、並可使用非實體方式從室外調查室內隱密場所的詐欺犯罪等。

司法委員會今天續審「打詐新四法」中的「通訊保障及監察法部分條文修正草案」，鄭銘謙於會前受訪，針對外界質疑科偵法可能有侵害民眾隱私的情形進行相關說明。

鄭銘謙說，詐騙集團完全可以善用現在最新的科技，為了辦案需要及蒐集證據，因此調查方法不能落後於科技的發展，必須要與時俱進，否則對偵辦詐騙集團束手無策，而科偵法會做好兼顧人權的保障，偵查方法要符合法官保留原則。

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