北市勞動局4月勞基法裁罰51家306萬 罰鍰金額前5名出爐

台北市動勞局長高寶華。（資料照，記者田裕華攝）

2024/06/05 16:50

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市勞動局今（5）日公布2024年4月違反「勞動基準法」裁罰結果，計有51家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為306萬元，其中怡盛公寓大廈管理維護股份有限公司遭罰40萬元為最高。

勞動局長高寶華指出，4月份份罰鍰金額前5名，依序為怡盛公寓大廈管理公司（40萬元）、台灣百濟神州有限公司（15萬元）、台灣頂巧餐飲事業股份有限公司（15萬元）、振大環球股份有限公司（15萬元）、王興民（即欣民診所）（13萬）。

勞動局表示，怡盛公寓大廈管理公司使勞工平日、休息日、國定假日加班，皆未依法給付延長工時工資或加倍發給工資；年度終結或契約終止而未休的特別休假，未依規定折算工資；近5年內違法次數累計達2次。

勞動局分析，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為，未依法給付平日延長工時工資，計16家（31.37％）；工資未全額給付，計12家（23.53％）；延長工作時間超過法令規定，計10家（19.61％）；每7日中未有1例假1休息日8家（15.69％）；未依法給付休息日工作之工資，計8家（15.69％）。

勞動局強調，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免超時加班及給予足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

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