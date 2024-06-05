追討違法判刑官兵退俸 退輔會：已有近半數完成追繳

退輔會退除給付處處長羅馬可表示，應返還退俸共有15人，退輔會已經完成7人的收繳，另外8人全部都已經移送法務部來做行政執行，後續每年在所得稅申報完之後，退輔會在7、8月間還會再做一次盤點，再做一次移送。 （圖片擷取自國會頻道）

2024/06/05 15:42

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發今日首赴立法院外交及國防委員會今天報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵詢問有關違反國安法遭判刑確定的退役軍士官，為何其退俸金額仍有高達85%未追回，退輔會退除給付處處長羅馬可表示，應返還退俸共有15人，退輔會已經完成7人的收繳，另外8人全部都已經移送法務部行政執行，後續每年在所得稅申報完之後，退輔會在7、8月間還會再做一次盤點，再做一次移送。

林楚茵表示，她於3月6日質詢提到，違反國安法遭判刑確定共14名退役軍士官，應返還退俸金額達新台幣4567萬2549元，但尚未返還金額高達85%、3899萬1716元，今天詢問追回進度。

嚴德發回應，已將此事列為重點工作，必須依法追繳退休俸。

羅馬可表示，有關於退役軍士官違反「國安法」判刑確定，應返還退俸共有15人，退輔會已經完成7人的收繳，另外8人全部都已經移送法務部來做行政執行，後續每年在所得稅申報完之後，退輔會在7、8月間還會再做一次盤點，再做一次移送。

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