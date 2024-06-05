為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

爭取輝達等科技巨擘落腳北市 蔣萬安還有個「絕招」

台北市長蔣萬安說，北市府已經由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，希望積極爭取科技大廠來台北市設立研發中心及相關投資。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安說，北市府已經由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，希望積極爭取科技大廠來台北市設立研發中心及相關投資。（記者田裕華攝）

2024/06/05 11:35

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳表示將於台灣設立大型設計中心後，各縣市政府積極爭取，台北市長蔣萬安自信北市有最佳的區位條件跟人才優勢，已責成副秘書長游適銘統籌專案小組爭取，還不忘「投其所好」祭出私房夜市美食口袋名單，希望有機會帶黃仁勳去品嘗在地美食。

蔣萬安今（5）天出席南港區與里長有約座談前受訪，被問到提供北士科T12爭取輝達進駐，有意降低權利金之外，是否也可能不用繳交投資計畫書？蔣萬安表示，只要依照相關的合約來進行，非常歡迎不管是NVIDIA或是超微（AMD）等科技巨頭落腳北市。

蔣萬安表示，昨天第一時間已經成立府級專案小組，由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，希望積極爭取包括NVIDIA、還有AMD等其他科技巨擘來台北設研發中心以及相關的投資。

至於北士科的面積是否夠大？蔣萬安表示，北士科是一個考量的選項之一，市府會儘可能傾全力來給予最佳的條件跟優惠；他強調，台北市有最佳的區位條件跟優勢，包括匯聚最豐富的IC資通訊產業，有1萬3859家設在台北市；AI人工智慧的發展一定要結合新創公司，全台灣55%以上新創公司都設在台北市，NVIDIA最主要的供應商有16家，也都在台北市。

他進一步說，輝達的台灣總部在內湖，第一家人工智慧創建研發中心也在內湖科技園區，更不用說北市是最全面跟國際接軌，從整體的交通、居住、最綿密的捷運網絡，還有公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市。還有最頂尖的技術跟研發人才，台大、台灣科技大學、中研院等，還有人文、藝術、社會科學人才，這是人工智慧下一步跨領域需要的人才。

除了區位、人才、供應鏈、新創生態體系、科技廊帶等誘因，蔣萬安不忘說，台北市有很多美食，黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍了各大小夜市，其中寧夏夜市有幾個攤位也是他常去的；另外，他也有私人的口袋名單，很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走，例如可以帶他去南機場夜市、景美夜市等等，他可能還沒有機會去的，「我非常願意親自帶他去品嘗在地美食」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輝達將新設台灣研發中心 蔣萬安：台北市已經準備好了
2024/06/04 15:05

輝達將新設台灣研發中心 蔣萬安：台北市已經準備好了
傳中國AI晶片大廠降規設計 確保台積電可接單生產
2024/06/05 10:55

傳中國AI晶片大廠降規設計 確保台積電可接單生產

國際品質大賞認證！CIMOR拿下雙面金獎
國科會透露輝達高層曾拜會 擬捐贈部分算力協助台灣學研
2024/06/05 11:15

國科會透露輝達高層曾拜會 擬捐贈部分算力協助台灣學研
輝達在台設第2座超級電腦中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項
2024/06/05 05:30

輝達在台設第2座超級電腦中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

產業再生、安居樂業、宜居樂活大臺南
黃仁勳隔海廣播 輝達正對三星AI晶片認證
2024/06/05 07:09

黃仁勳隔海廣播 輝達正對三星AI晶片認證
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播