爭取輝達等科技巨擘落腳北市 蔣萬安還有個「絕招」

台北市長蔣萬安說，北市府已經由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，希望積極爭取科技大廠來台北市設立研發中心及相關投資。（記者田裕華攝）

2024/06/05 11:35

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳表示將於台灣設立大型設計中心後，各縣市政府積極爭取，台北市長蔣萬安自信北市有最佳的區位條件跟人才優勢，已責成副秘書長游適銘統籌專案小組爭取，還不忘「投其所好」祭出私房夜市美食口袋名單，希望有機會帶黃仁勳去品嘗在地美食。

蔣萬安今（5）天出席南港區與里長有約座談前受訪，被問到提供北士科T12爭取輝達進駐，有意降低權利金之外，是否也可能不用繳交投資計畫書？蔣萬安表示，只要依照相關的合約來進行，非常歡迎不管是NVIDIA或是超微（AMD）等科技巨頭落腳北市。

蔣萬安表示，昨天第一時間已經成立府級專案小組，由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等相關單位，希望積極爭取包括NVIDIA、還有AMD等其他科技巨擘來台北設研發中心以及相關的投資。

至於北士科的面積是否夠大？蔣萬安表示，北士科是一個考量的選項之一，市府會儘可能傾全力來給予最佳的條件跟優惠；他強調，台北市有最佳的區位條件跟優勢，包括匯聚最豐富的IC資通訊產業，有1萬3859家設在台北市；AI人工智慧的發展一定要結合新創公司，全台灣55%以上新創公司都設在台北市，NVIDIA最主要的供應商有16家，也都在台北市。

他進一步說，輝達的台灣總部在內湖，第一家人工智慧創建研發中心也在內湖科技園區，更不用說北市是最全面跟國際接軌，從整體的交通、居住、最綿密的捷運網絡，還有公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市。還有最頂尖的技術跟研發人才，台大、台灣科技大學、中研院等，還有人文、藝術、社會科學人才，這是人工智慧下一步跨領域需要的人才。

除了區位、人才、供應鏈、新創生態體系、科技廊帶等誘因，蔣萬安不忘說，台北市有很多美食，黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍了各大小夜市，其中寧夏夜市有幾個攤位也是他常去的；另外，他也有私人的口袋名單，很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走，例如可以帶他去南機場夜市、景美夜市等等，他可能還沒有機會去的，「我非常願意親自帶他去品嘗在地美食」。

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