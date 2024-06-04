「海線安全國際會議」6/7在台北 聚焦強化台灣海域意識

海線安全國際會議6/7登場。（海委會提供）

2024/06/04 20:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會與中山大學將於6月7日在台北國際會議中心，舉辦「2024年海線安全國際會議」，來自美國、英國、澳洲、日本、韓國、菲律賓、越南、印度的安全專家，將與台灣政府官員及學術界菁英，共同討論維護印太區域和平、穩定與繁榮的對策。

海委會主委管碧玲強調，印太地區的航行自由和區域安全至關重要，唯有國際緊密合作和共同努力，才能有效維護印太地區的安全與自由。

這次會議聚焦三大主軸，包括「建構國家海域意識行動方針」、「強化台灣海域意識--擴大鏈結海上與衛星連結」、「加強印太海域意識的相關國際交流與合作」，探討如何通過新的方法和技術，增強對海洋領域的全面認知和應對能力；討論利用先進的太空技術和衛星監控，提升海上活動的監測和管理；研議透過國際合作與交流，形成穩固的合作網絡，共同應對各種挑戰。

出席者除台灣專家、學者、官員及14國駐台使館人員，更安排美國戰略與國際問題研究中心（CSIS） Gregory B.Poling主任、美國海岸防衛隊的Rachel Lewis 上校、英國國際海洋研究所海洋學院Azmath Jaleel院長、澳洲國家海洋資源與安全中心Stuart Kaye主任 、日本笹川平和財團海洋政策研究所阪口秀所長及前海上自衛隊少將山本勝也主任研究員、韓國高麗大學BAN Kil Joo教授、菲律賓德拉薩大學Renato Cruz De Castro特聘教授、越南外交學院Lan-Anh T. Nguyen東海（南海）所長及社科院Vu Quy Son研究員、印度國家海洋基金會資深研究員CAPT. Kamlesh Kumar Agnihotri （Retd，海軍退役上校）專題演講。

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