被追討16.3億不當黨產 救國團籲政府善待「為國服務良善人民團體」

救國團今日發出聲明，呼籲政府善待為國家服務的良善人民團體，攜手創造國家的未來。（資料照）

2024/06/03 18:47

〔記者林欣漢／台北報導〕黨產會認定救國團是國民黨附隨組織，但近日有多位國民黨立委提案修正黨產條例、並溯及既往，為救國團解套。民進黨團幹事長吳思瑤昨批評，國民黨仗著立委席次無法無天，挑戰人民的忍耐極限。救國團今日發出聲明，呼籲政府善待為國家服務的良善人民團體，攜手創造國家的未來。

黨產會2018年認定，救國團是國民黨附隨組織，並在2022年決議其名下61筆土地建物和13.9億多元是不當取得財產，應移轉國有，並追徵9筆土地移轉的2.4億多元。為此，救國團提起行政訴訟，最高行政法院去年1月裁定救國團敗訴，61筆土地、16.3億元現金應移轉國有。

救國團表示，對國民黨立委游顥等37位立委連署修法，還救國團一個公道表示敬佩，並表示世上任何民主國家的任何政黨提案修法，以適應社會變遷、保障人民權益，都應該是國會議事的正常運作，政府應善待每個為國家服務的良善的人民團體，攜手創造國家的未來。

救國團指出，民國41年救國團是由中華民國行政院籌組成立，隸屬國防部，既然是政府成立的準行政機構，就不會是國民黨的附隨組織。救國團的法律脈絡相當清晰，法院、內政部、教育部皆曾以正式公函認證，民國58年以前就是政府輔導成立的準行政機構。

救國團表示，民國58年至民國78年間，救國團為民間社會運動機構的公益社團組織，接受政府委託及補助從事青年服務工作，結餘歸於勞務所得，與現在民間機構執行政府標案任務相同。其經費來源除政府委託補助外，尚有社會各界捐款及活動辦理收入，而且所得95％以上皆用作公益服務照顧弱勢。救國團的財產皆是合法靠勞務賺取的所得，與不當黨產無關，並且是取之社會用之於社會。

救國團表示身為一個跨黨派的公益組織，全國各縣市鄉鎮市區有3萬多義工及幹部，藍綠白都有，大家共同致力於公益。救國團各鄉鎮團委會的基層組織會長，早就藍綠皆有，而且藍綠的民意代表不論選前選後都會積極參與救國團的活動，共同為公益而努力，過去黨產會處分救國團時，民進黨的救國團義工更都挺身而出為救國團發聲，希望大家不分黨派一起支持救國團為公益來努力。

救國團強調，成立72年來，陪伴無數青年學習成長，培養無數社會菁英人才，近年更以「公益為主的服務型社會企業」為定位，推動不分族群、不分宗教、不分階級、不分黨派的公益服務活動，讓老有所終、壯有所用、幼有所長，救國團所作所為無一不是福國利民的工作，也與賴總統的就職演說不謀而合，請政府好好思考如何與救國團和解共生，攜手共創美好的台灣。

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