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網紅直播拖黑鮪魚在地板分切惹議 漁業署：漁獲不落地

漁業署近年都在漁市推廣漁獲不落地，黑鮪魚整尾要先大切為4塊，都要在木板上進行。（記者楊媛婷攝）

漁業署近年都在漁市推廣漁獲不落地，黑鮪魚整尾要先大切為4塊，都要在木板上進行。（記者楊媛婷攝）

2024/06/03 16:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕有網紅近日到漁市直播，拍到黑鮪魚直接在地上拖行，引發部分民眾食安疑慮，漁業署署長張致盛今（3）日表示，長期在漁市推廣漁獲不落地，黑鮪魚大切時都要在墊有木板地板進行；東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，該網紅自行向承銷人購買黑鮪魚後，將黑鮪魚拖到市場角落後自行分切，這樣的行為不佳。

鄭鈺宸表示，經了解該網紅因為不了解市場運作，就自行將黑鮪魚拖到市場角落後直接在地上分切，表示對方可能原意是要推廣黑鮪魚，但這樣直接在地板處理的行為非常不理想，很多承銷人都跟直播主有配合，但這類都會遵守漁市場的規範來分切。

鄭鈺宸進一步指出，黑鮪魚整尾進港到漁市後，會先大切，之後再到各承銷人的攤位上細切，而大切通常是將整尾黑鮪魚分成四大塊，而大切時都要求承銷人若要初步分切（大切）黑鮪魚，須在墊有木板地板的黑鮪魚專區進行，而在黑鮪魚季節開始前，漁會也都會跟承銷人宣傳，且若地板有損壞或髒汙，漁會都提供免費替換的服務。

鄭鈺宸說，之所以無法用棧板，是因為棧板有一定高度，黑鮪魚一尾往往重達200公斤以上，加上近年該市場搬運鮪魚的工人只剩下10位，且大部分年事已高，若放在棧板上，通常需要5個人抬黑鮪魚，因此改採用木板，盡可能減少消費者的疑慮。

張致盛表示，現在黑鮪魚的主要漁市都有在推廣漁獲不落地，以處理黑鮪魚來說，很多漁市還會搭配全程冷鏈，提升黑鮪魚的衛生跟安全。

黑鮪魚正當時。（記者楊媛婷攝）

黑鮪魚正當時。（記者楊媛婷攝）

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