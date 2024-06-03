親人去世後想研究殯葬業 高中生自主學習產出「黑夜送行者」

桃園市內壢高中一名學生因親人去世，而引發研究殯葬業動機，自主學習並實地參與實習，而產出學習成果「黑夜送行者」。 （教育部提供）

2024/06/03 11:38

〔記者林曉雲／台北報導〕長久以來，中小學學生多被動接受學習，學習內容由學校安排，但因應時代需要，108課綱強調培育學生有終身學習帶著走的能力，為鼓勵高中生自主學習，從被動到主動，教育部將全國劃為45個適性學習區，補助242所高中用多元方式，引導教授學生如何自主學習，包括開設先備課程，提升興趣及信心，桃園市內壢高中有學生因親人去世，而引發研究殯葬業動機，自主學習並實地參與實習，而產出學習成果「黑夜送行者」。

桃園市內壢高中一名學生因親人過世，引發研究殯葬業的動機，除研讀相關書籍以外，也實地參與實習工作，產出別具一格的成果「黑夜的送行者」；桃園市六和高中則有學生以蓋房子為構想，發表主題「理想的家園」，原本規劃用冰棒棍等簡易材料完成作品，經專業老師協助下，改用混凝土蓋出更專業模擬建築；桃園市啟英高中學生以甲蟲為主題，發表靜態展「美他力佛細身鍬形蟲的今世今生」，以及動態發表「甲蟲的桃花園」，後以特殊選才方式進入國立大學昆蟲系就讀。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為實現108課綱培養學生成為終身學習者的願景，國教署推動「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，112學年度以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高級中等學校推動自主學習，協助學校運用多元學習方式，引導學生探索自我，提升學習興趣及信心。

為協助學生從高一開始就了解自主學習的進行方式，高中各校以12節至24節不等的時間，實施「自主學習先備課程」，例如桃園市中大壢中開辦「認識自主學習」、「訂題」、「資料查找」、「電子資源利用」、「學術倫理」、「計畫撰寫與試行」等先備課程，引導學生線上填寫自主學習計畫，學校教師除隨班陪伴學生外，也提供學生計畫及執行回饋，因中大壢中擔任「桃一區」總召學校，也辦理5校聯合發表會。

桃園市啟英高中一名學生以甲蟲為主題，發表「甲蟲的桃花園」研究成果，後以特殊選才方式進入國立大學昆蟲系就讀。 （教育部提供）

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