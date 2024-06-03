她控夫家暴訴離再要求返還房屋 法院均判准

一名女性訴請離婚獲准，再提告要先生返還夫妻所居住的房屋，台北地院同樣判准。（情境照）

2024/06/03 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名太太指控先生脾氣暴躁，不只挑撥家人感情，更懷疑她偷吃而數度家暴，還發數千封訊息、電子郵件謾罵，她決定訴請離婚，獲最高法院判准。她近期再提告，要先生返還夫妻所居住的房屋，台北地院同樣判准。

這對夫妻2002年結婚，婚後同居在台北市，後來先生2010年返南部接手家族旅館事業，須經常往返兩地。

她指控，先生好勇善妒，時常挑撥她家兄妹感情，2013年後又懷疑她與朋友或旅館員工外遇，數度對她拳打腳踢、辱罵，2013年至2015年間幾乎每天發訊息或電子郵件謾罵她，前後共計約1、2千封。

太太說，2016年她釋出善意，先生也願意重新開始，但先生又於2016年6月起不斷指責她，還要求開除旅館2名最資深、最認真的員工，2018年甚至換掉門鎖，害她無法返家，她決定訴請離婚。

先生解釋，夫妻雖曾因旅館經營理念不同而有爭執，但婚姻沒有問題，且夫妻曾多次進行人工受孕，代表彼此關係良好；至於他會換鎖，是因為他曾遺失住處鑰匙，為安全起見才會更換，何況，他的家人曾進家門探視他，卻被太太驅趕，可見婚姻會發生破綻，責任都在太太，他拒絕離婚。

承審離婚訴訟的一、二審均指這對夫妻關係不睦，且兩人從2016年6月分居至今，年節均未同住、經濟各自獨立；另先生雖指太太惡意不提供生活費，但兩人均是有留學經歷的高學歷人士，具謀生能力，太太也曾理性與丈夫商議這件事，並非惡意中斷經濟支援。

一、二審故認本案夫妻感情基礎不佳、衝突不斷，並長年分居，除無善意對話更因住處衍生諸多紛爭，致夫妻關係雪上加霜，在已無修復可能期況下，判准離婚。最高法院駁回上訴確定。

後來太太再透過提告要求先生返還夫妻所居住的房屋；先生說太太不是房屋的所有權人，拒絕返還。北院說明，該房屋早在1984年就登紀在太太的名下，先生也沒有舉證為何能占有房屋，故命先生應將房屋騰空並返還給太太；可上訴。

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