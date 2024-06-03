監察院再度彈劾檢察官陳隆翔 職務法庭仍判不受懲戒

檢察官陳隆翔。（資料照）

2024/06/03 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕台中地檢署檢察官陳隆翔，被控在彰檢任內偵辦曲棍球協會人員侵占公款案時，漏未論斷偽造印章等犯罪事實，有重大違誤，遭監察院彈，或聲請再審，但均遭懲戒法院職務法庭駁回，不受懲戒確定，沒想到，監察院針對曲棍球案相同事實，前年第二度彈劾陳隆翔，認定陳僅憑被告自白即結案，有嚴重疏漏，情節重大，再度移送懲戒法院職務法庭審理，引發重複彈劾的爭議；職務法庭一審今上午判決陳隆翔「不受懲戒」，可上訴。

陳隆翔未到庭聆判，無法得知對判決看法。

監察院2019年5月14日，以6比5通過彈劾陳隆翔，認定他在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序。

司法院職務法庭認為，陳隆翔在曲棍球案未論述偽造署押等罪名，並無違反辦案程序；扣案的「彰化縣立體育場活動組」圓戳章是否屬於公印、被告李姓女子是否侵占圓戳章，都屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由；另外，陳隆翔在緩起訴處分書就印領清冊應成立行使偽造私文書部分，論述雖有疏失，但不影響緩起訴處分對李女罪責認定結果。

職務法庭認定，陳隆翔沒有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，2020年6月判決不受懲戒確定。監察院不服判決，提起再審，主張原判決適用法規顯有錯誤，原確定判決應予廢棄，陳隆翔應受懲戒。

懲戒法院職務法庭一審2021年3月認為，原判決並無適用法規顯有錯誤情形，判決駁回再審。監察院不服，提起上訴。

職務法庭二審同年11月認定，監察院上訴無理由，判決駁回上訴，全案確定。

不過，監察院針對陳隆翔檢察官偵辦曲棍球案，再度提案調查認定，陳隆翔檢察官就重要爭點未致力發現真實，僅憑被告的自白即逕自結案，並背離檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程亦難以昭信服，尚非法律見解的歧異。

調查也指出，陳隆翔曾函詢被告人彰化縣府育局關於緩起訴處分的意見，卻未持彰化縣府的回函，即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，斵喪司法公信力，其違法失職情事甚為明確，情節重大，前年5月第2度彈劾陳隆翔，移送懲戒法院職務法庭審理。

由於監察院針對相同案件一再彈劾作法相當罕見，引起法界高度重視和熱議，部份法界人士甚至質疑「無異是在追殺」。

懲戒法院職務法庭一審今判決陳隆翔「不受懲戒」，全案可上訴。

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