個資去識別化就變「數據」 陳耀祥：辦活動、遊行都可見數據分析

法院交通委員會邀請NCC主委陳耀祥，就個資保護委員會籌備處及中華電信就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告並接受委員質詢。（記者田裕華攝）

2024/06/03 12:15

首次上稿 09:49

更新時間12:15

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨政策會執行長王義川上週稱可用手機訊號定位分析群眾年齡，遭國民黨質疑「國家機器」監控人民，國家通訊傳播委員會（NCC）今也對此至立法院專案報告。NCC主委陳耀祥表示，「這不叫個資問題」，個人資料保護法保護的個資包括姓名、生日等可識別個人身分之資料，個資若去識別化、不可回溯就變成「數據」，數據分析相當普遍，在辦活動、遊行、行銷、選舉都可見。

NCC、數位發展部等單位今天上午針對「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」到立法院交通委員會專案報告。NCC報告指，三大行動通信業者都說明無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士接洽或請求有關「青鳥行動」相關人流資訊，也不曾提供任何有關資訊給其他單位或人士。中華電信董事長郭水義也強調，公司沒有提供任何人潮分析資料。

陳耀祥在會前受訪表示沒有散播假訊息疑慮，尊重每個名嘴的行事風格，但呼籲王義川對外說明清楚；若有違反事實查證會有相關法規處理。對於媒體關心王義川是否講出個資，陳也強調「這不叫個資問題」，個人資料保護法保護的個資包括姓名、出生年月日等可識別個人身分的資料，個資若去識別化、匿名、客觀上不可回溯，就變成「數據」，數據分析目前極為普遍，舉辦活動、遊行、行銷、甚至選舉都有大數據分析。

至於王義川為何能比對各場活動資料，陳耀祥表示這應詢問王義川，一般取得數據後會進行研判，不同數據有不同研判方法，但個資去識別化後才可適用，違法使用個資會有處罰規定，若以去識別化的數據則無。陳說，此次有調查三大電信有無提供大數據、相關個資，有無違法使用個資。至於相關資料如何取得，依照電信管理法只能從三大業者處理此議題。

媒體提問也關心，若王義川沒有資料自證，是否構成散布假訊息，NCC有無可能開罰三立電視台。陳耀祥表示，依衛廣法，業者最重要的是落實事實查證，若民眾檢舉違反事實查證，NCC會依相關法規處理。

媒體也關心，國民黨立委有提案修法將新聞頻道執照期限改永久，陳耀祥表示，執照制度可再通盤思討，若有發照就有期限問題，若永久有效就像YouTube不用發照。

NCC主委陳耀祥上午受訪。（記者蔡思培攝）

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