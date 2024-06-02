北市高中參與式預算「雨傘共乘」驚豔全場 1提案金額達2.5億

台北市大同高中提出「大意了沒有傘」獲得冠軍提案。（台北市府提供）

2024/06/02 18:37

〔記者江采蓁／台北報導〕為推動公民養成，台北市今（2）日舉辦高中職參與式預算提案交流論壇，會中拔得頭籌的為大同高中所提「大意了沒有傘」，設計手機APP和其操控的燈泡裝在雨傘上，透過燈光顏色變化讓使用者「雨傘共乘」，讓台北市長蔣萬安驚呼非常有創意；其中有一項學生提案預算高達2.5億，他也忍不住笑稱「真的很敢」，但若能真的解決問題，市府都非常願意研究、甚至落實。

2024年北市各高中職學校辦理推廣教育課程及模擬提案徵選活動，共24校、31案參賽，冠軍提案為大同高中所提「大意了沒有傘」，學生參考香港「Umbrella Here」的做法，設計手機APP和其操控的燈泡裝在雨傘上，透過燈光的顏色變化，讓使用者可以輕鬆識別願意共撐雨傘的人，此外還配備了GPS定位功能，方便尋找丟失的雨傘。

蔣萬安聽完學生提案十分驚豔，他也分享去年建國中學所提出的「共享雨傘」概念，如今在全台北總共有100多個捷運站、266個租借點已正在進行，鼓勵學生大膽去想、勇敢去規劃；他也笑稱，雖然聽到有同學提一項預算高達2.5億的提案「真的很敢」，但他強調，若可以真的解決市政問題，市府都非常願意研究、甚至落實。

此外，蔣萬安發現學生提案中有兩個領域特別受關注，第一是希望公車搭乘體驗能改進；第二是二手菸問題。台北市民政局自治行政科長方英祖指出，針對吸菸區，萬芳高中提案「上學不再出現菸」，因學校周邊有高中、國中和國小，希望建置吸菸亭給吸菸的人，減少學生吸到二手菸的機會；南湖高中則提出「危他命吸」，建議設置吸菸亭並加強違規吸菸之取締，加強宣傳。

針對公車服務改進，陽明高中提案「擊碎障礙，創造無限可能，開啟通往無阻的幸福大門」，設計具有預約下車功能的APP，增設候車亭公車路線號碼按鈕；達人高中提出「智慧服務，舒適搭乘-台北市東區公車服務改造計畫」，希望改善車廂舒適和衛生，並增加手機支付的功能；和平高中則提出「『bus』吧！不要再擠了！」，根據悠遊卡紀錄分析捷運站到哪些站次數最多，提供捷運站雙向直達短程公車，並依分析數據調整專車接送時段。

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