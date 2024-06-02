綠營批黨產條例修法無法無天 游顥反擊：強搶民產致官逼民反

國民黨立委游顥。（圖由游顥辦公室提供）

2024/06/02 17:33

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委游顥等37人連署提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用。民進黨團批評，國民黨仗著立委席次竟無法無天，挑戰人民的忍耐極限；對此，游顥反擊說，民進黨完全執政的政治追殺，強搶民產，將救國團等公益團體當作民進黨執政下的禁臠，迫害數千員工生計受到影響，導致官逼民反。

民進黨團幹事長吳思瑤今（2）日批評，國民黨現在很取巧地要用修法改回來，就是司馬昭之心路人皆知，國民黨念茲在茲的就是黨產，這也足以證明，救國團就是國民黨的附隨組織，國民黨過去還一直要切割，現在又選擇性地為救國團、政黨單一利益的個別團體修法，再次挑戰人民的忍耐極限。

對此，游顥表示，民進黨完全執政8年，民生法案跳票，極力清算國民黨，相信大家都看在眼裡，救國團是公益社團組織，現在的救國團團委會各鄉鎮會長有國民黨也有民進黨擔任會長，早已是中性組織。

游顥指出，民進黨政治追殺公益團體如救國團，會讓全國其他所有的公益團體都風聲鶴唳。救國團長時間投入社會服務的義工也不分藍綠，參加報名活動、學習課程的終身學習中心，都是一般民眾。

游顥批評，民進黨為了把國民黨抄家滅族，直接就有消滅像救國團的公益團體來陪葬，這是極權國家的作為，這樣不正義的手段侵害人民，才導致2022與2024民進黨的挫敗。

游顥還說，民進黨完全執政8年，宛如少林足球魔鬼隊教練上身，「裁判、球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」民進黨完全執政的政治追殺，強搶民產，想將救國團公益團體當作民進黨執政下的禁臠，迫害數千員工生計受到影響，導致官逼民反。

游顥再舉例，救國團不分藍綠成立的「張老師」專線救過多少國人的生命及弱勢團體仰賴的寄託也不分藍綠，更不要說寒暑假到偏鄉服務的大專志工團，藉此綁架救國團、消滅救國團，民進黨是標準獨裁，「我們今天守護救國團是守護公益團體，如果放任民進黨任意殘害，未來任何一個公益團體，都有可能成為今日的救國團。」

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