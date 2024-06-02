中國恫嚇台灣分裂必自取滅亡 民進黨：別再做極權巨嬰

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2024/06/02 16:03

〔記者陳昀／台北報導〕中國國防部長董軍出席新加坡香格里拉對話時再次強調中方致力於和平統一，並恫嚇「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。民進黨發言人卓冠廷表示，賴總統已對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝，呼籲中國政府立即停止對台文攻武嚇，務實面對兩岸互不隸屬現狀，別再做無理謾罵、揚言製造麻煩的「極權巨嬰」，特別在國際重要場合上，中國鴨霸言行一覽無遺，令人震驚。

卓冠廷指出，賴清德總統520就職演說已強調台灣「不卑不亢，維持現狀」的不變立場，並對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝，值此之際，中國政府卻以軍事演習威脅台海周邊國家、以貿易手段報復台灣邦交國、對台發動經濟脅迫，如今中國防長再公然於國際場合，發表粗暴、野蠻的威脅宣言，中國政府的作為破壞國際秩序、威脅區域和平，更是對整個民主世界的挑釁！

卓冠廷指出，董軍不僅公開恫嚇台灣與世界，更援引中國政府長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤解讀，偷渡其所謂「一中原則」；無視第2758號決議並未提及台灣地位，更沒為中國威脅台灣提供法律基礎的事實。相關言論已嚴重違反《聯合國憲章》對於「不使用武力」與「不威脅使用武力」的規定與聯合國基本精神，一面錯誤引用聯大決議、一面公然違背聯合國憲章，完全是在自己打臉自己，無法取信於國際社會。

卓冠廷呼籲，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意，拿出自信與台灣民選政府進行對話交流，共同承擔維護台海與區域和平穩定的共同責任。

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