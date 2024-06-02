2026選舉高雄藍白合？ 柯文哲：時間還早慢慢建立地方據點

2026年選舉高雄是否藍白合？民眾黨主席柯文哲（右）說，目前距離2026年還早，現階段最重要的是尋找更多優秀人才，慢慢建立地方據點。（記者蘇福男攝）

2024/06/02 15:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕民眾黨今天舉辦小草高雄一日遊活動，黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪走訪美濃、甲仙等社區，柯文哲在聯訪時表示，民眾黨是有主體性的政黨，2026年高雄市選舉現階段將尋找更多優秀人才，慢慢建立地方據點，是否「藍白合」？目前時間還早。

柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪至美濃體驗手沖咖啡，並與黨員會談，聯訪時媒體詢問柯文哲，對立法院財政委員會明（3）日排審財劃法修正草案的看法，及2026年高雄市選舉是否藍白合？

柯文哲表示，財劃法修法是他總統大選時就提出的政策，該法已超過20年沒修，應該要修，但細節可討論，他說，民進黨在野時大聲疾呼說要修財劃法，「不可以在野時主張要修、執政時卻說不修，這太奇怪，這是雙標」，至於怎麼做，民眾黨、國民黨等各有版本，他說再來磨合，看彼此的主張誰較接近都可討論。

對於國民黨立委提案修正公職人員選舉罷免法，主張提高罷免門檻，柯說，選舉、罷免、創制、複決本來就是人民的基本政治權利，至於怎麼做，內容可討論，但目前民眾黨團尚未討論這部分。

被問及2026年選舉高雄布局，柯文哲說，會按照計畫進行，目前距離2026年還早，現階段最重要的是尋找更多優秀人才，慢慢建立地方據點。

民眾黨今天舉辦小草高雄一日遊活動，黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪走訪美濃、甲仙等社區。（記者蘇福男攝）

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