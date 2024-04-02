歡慶兒童節！桃捷推「捷伴童遊趣」送好禮 免費搭機捷2個月

桃捷公司推兒童節商品。（桃捷公司提供）

2024/04/02 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃捷公司為歡慶兒童節及座落中壢青埔的桃園市兒童美術館開館試營運，明（3日）起至5月31日推出「捷伴童遊趣」活動，凡持桃園市學生卡（國小）、桃園市兒童優待卡、台北市數位學生證（國小）、台北市兒童優惠卡或新北市兒童卡的兒童，刷卡感應進、出閘門，可免費搭乘機場捷運暢遊全線。

桃捷公司為讓小朋友感受歡樂的兒童節，明起至7日，桃園捷運A19體育園區站免費送兒童節禮物限量DIY紫嘯鶇摺紙，搭上機場捷運來到A19站，更可參觀兒童美術館，探索未來、打開無限想像。

桃捷公司表示，兒美館於明日試營運至9月1日期間全館免收門票，開幕首展主題為「探險未來！」期待孩子們在藝術中啟發創意與想像，連假期間舉辦「小小藝術家市集」活動，桃捷公司寵愛小朋友，現場販售桃園捷運超Q鶇鶇背包、繪本、貼紙等並享有8折優惠，還有桃園捷運Q版迴力車、列車組、多款樂天Rocky聯名商品，消費滿199元更可獲得ㄚ桃園哥帆布飲料提袋，隨機贈送，送完為止。

桃捷提到，搭乘機捷至A19桃園體育園區站下車後，往青塘園方向步行6分鐘即可輕鬆抵達兒美館，免去塞車、找車位煩惱；機捷沿線旅遊景點豐富，歡迎旅客持TPASS（行政院通勤月票）定期票、桃園市核發800點敬老卡、愛心卡任意搭乘桃園機場捷運線，雙北長者及身心障礙朋友持480點敬老卡、愛心卡同樣享受搭乘桃園機場捷運線的優惠，不僅原有5折優惠維持不變，還可扣抵點數最高達30點。

此外，不分平假日，桃捷公司也推出多款主題一日票，於1日內不限次數、不限里程搭乘桃園捷運，省下許多交通費，同時可收藏具特色的經典票卡版面。歡迎親子同遊、阿公阿嬤寵孫旅遊搭乘桃園捷運，不僅省時省力，還可以玩得放電又開心，隨時開啟一趟桃北北觀光、購物、休閒一日小旅行。

搭乘機捷至A19桃園體育園區站下車後，往青塘園方向步行6分鐘即可輕鬆抵達兒美館。（桃捷公司提供）

桃園兒美館搶先看。（桃捷公司提供）

桃園兒美館搶先看。（桃捷公司提供）

桃園兒美館搶先看。（記者李容萍攝）

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