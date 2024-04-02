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大巨蛋頻漏水出包 北市體育局長王泓翔：經營不善最重可解約

大巨蛋第內野二層看台一小區域滴水，地面潮濕。（資料照，記者林正坤攝）

大巨蛋第內野二層看台一小區域滴水，地面潮濕。（資料照，記者林正坤攝）

2024/04/02 19:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋上週進行中華職棒開幕戰，賽事吸引超過2萬人進場支持，不過賽後有民眾反映場館設施有問題，包含以往常見的漏水，以及看台搖晃狀況。台北市長蔣萬安強調缺失將列入績效評估；體育局長王泓翔指出，如連續兩年評分低於70分就視為營運不佳，最嚴重可以終止契約。

大巨蛋去年12月舉辦亞錦賽，當時就被民眾拍到室內下起小雨；今年3月初讀賣巨人台日職棒交流賽事期間，外野看台也出現漏水情形；到了3月底中職開幕戰，一樣有球迷反映，場館內出現漏水狀況。

對此，王泓翔表示，依照契約大巨蛋於正式營運後，每年市府都會做營運績效評估，大巨蛋今年2月2日起正式營運，年底就會組成評核小組，明年上半年進行今年的績效評估，項目包含「契約履行」、「配合度及滿意度」、「基地整體環境管理維護及設備維修情形」等3大項，每項比例分占30%至35%不等。契約中規定，只要連續2年評估得分低於70分，就視為經營不善，構成「乙方違約」，市府將要求定期改善；如屆期未改善或改善無效，市府可以融資機構暫時接管乙方或繼續辦理營運、部分或全部中止乙方營運、最嚴重中止該契約，另招標其他企業承接此案。

不過他也坦言，大巨蛋不太可能因為漏水被評為經營不善，因這在新建物中常見，也不影響公共安全，不過確實對球迷造成影響，會持續要求遠雄積極處理。至於是否為此開罰？他則說契約載明的缺失是針對營運缺失規定，比如未舉辦超過一定場次的體育賽事才能開罰，漏水並不在其列，僅能列入績效評估。

對於民眾反映看台搖晃情形，遠雄回應，巨蛋為鋼結構構造，特性為強度高、韌性佳、但相對鋼性較小，二層看台為大懸挑臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計檢討，變位都在合理安全範圍內，懸臂構造前端自頻震動情形屬正常現象，無安全顧慮。王泓翔則表示，雖無安全問題，但晃動恐會造成部分人恐慌，將請遠雄提醒活動主辦單位，宣導座位區勿跳動，引免造成他人不適。

台北大巨蛋上週舉行職棒比賽，現場傳出屋頂漏水。（擷自PTT）

台北大巨蛋上週舉行職棒比賽，現場傳出屋頂漏水。（擷自PTT）

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