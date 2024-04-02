藍委爆料士官督導長體測未現身卻通過 國防部︰勿枉勿縱調查中

國民黨立法院黨團2日召開「國軍軍紀散漫！國防部束手無策？」記者會，立委徐巧芯說明。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 17:59

相關新聞︰

國民黨團：海陸士官督導長未出現 卻成功通過體測

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院國民黨黨團今日開記者會爆料，指今年3月6日海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊一名陳姓士官督導長沒有出現游泳體測卻顯示成功通過，質疑國軍「有關係就沒關係」？國軍對此表示，陳姓士官長案已秉「勿枉勿縱」原則實施調查中，如查證屬實將依法偵辦。

立法院國民黨團今日召開記者會指出，從將級軍官到基層士官兵，國軍持續爆發各項違法犯紀案件，國民黨立委徐巧芯揭露，今年3月6日海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊，陳姓士官督導長在陸戰隊左營忠誠游泳池的游泳體測並沒有現身，但卻成功通過體測。當天記錄處理人員包括賴姓訓練士、該中隊黃中隊長，相關幹部也都在。大家都知道該員根本沒來，但體測仍然過關。

徐巧芯表示，國軍的游泳體能測驗是依據海軍訓練計畫大綱，提供給單位訓練依循參考，由各軍種特性制定後頒單位運用，而游泳測驗則是每一季都要做一次。今天這案子，國防部原表示，該員因參加大隊部工作檢討會，因而游泳測驗未施測，然「該單位主官以主官保證沿用」而沿用上季游泳成績。不過，經過詳查後發現，根本沒有這樣的規定，海軍也證實不符合規定，該案也將啟動調查，後續會進行懲處。

針對陳士官長未出席體測卻通過一事，海軍司令部表示，本部所屬灘勤中隊陳姓士官長為民國112年第四季泳測合格人員，疑涉民國113年第一季自測成績登錄不實，本部秉「勿枉勿縱」原則實施調查中。如查證屬實，將依規定移法偵辦，並檢討疏責人員適懲，以正綱紀；另本部以存誠務實態度勤訓精練，戮力貫徹戰訓本務，維護部隊戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法