企業賺大錢員工薪資不漲 郭國文要求審計部提調查報告

審計長陳瑞敏2日赴立法院進行決算報告及諮詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 17:50

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀請審計部審計長陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢，民進黨立委郭國文指出，數據顯示企業賺大錢，員工薪資卻不漲，希望審計部通盤檢討目前政府鼓勵企業加薪的稅制。對此，陳瑞敏表示，針對所得不均、貧富不均會進行專案調查，7月底前會提出報告。

郭國文指出，從台灣跟美、日、韓的比較，受雇人員報酬占GDP比重呈現下降趨勢，2022年台灣只有43.9％，反觀美日韓都高於52％；企業盈餘占GDP的比率剛好相反，台灣34.4％，而韓國24％、美國22％、日本只有13％。

郭國文表示，上述數據顯示，台灣企業越來越賺錢，但勞工並沒有分享經濟成長的果實，而這也是青年勞工感受低薪窮忙與貧富差距越來越大的根本原因。

郭國文說，政府連續8年調高基本薪資，不過看起來只有低薪階級的薪資結構有所改善，中階所得影響較小。另外，立委也修法讓企業加薪可以抵稅，也針對企業保留盈餘課稅，結果變成企業寧可發股利給股東，也不願分享給勞工。立委在制度上做了這些努力，卻沒達到實質效果，希望審計部要好好思考這些問題。

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