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數位身分證每年編6300萬攤提、維護設備 審計長：請內政部做決策評估

審計長陳瑞敏2日赴立法院進行決算報告及諮詢。（記者廖振輝攝）

審計長陳瑞敏2日赴立法院進行決算報告及諮詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 17:46

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀請審計部審計長陳瑞敏報告「中華民國一一一年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢，國民黨立委許宇甄指出，政府說數位身分證政策要暫緩，但中央印製廠、內政部等單位，對目前為止花了多少經費，說法不一，她估算總共花費公帑約14億元，對此，陳瑞敏表示，大概和審計部的數字相當。

許宇甄說，內政部已編列兩年攤提的費用給中央印製廠，一年約4千萬元，扣掉這兩年8千萬元，仍是支出13億3千萬餘元，已經要暫停執行的計畫，每年卻還要編列6300萬餘元，包括4千萬元的設備攤提、2375萬9千元維護經費。

許宇甄認為，現在已經跟數位身分證得標廠商解約，未來就算重新招標，也不見得是同一間廠商得標，以這樣的狀況，印製機器也可能要重買，所以現在每年花費6300萬餘元，去維護保養那些機器運轉，合理嗎？

陳瑞敏說，委員的看法和審計部一樣，現在有請內政部針對這一點做決策評估。他表示，數位身分證牽涉個人資安等問題，面向很廣、社會各界看法不同，目前還是尊重內政部，但是維持機器運轉，一年要花費5、6千萬，有要求內政部好好評估。

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