寵物專車吸280隻犬貓參與 北捷4列車消毒後重返載客

北捷針對寵物列車加強清潔。（北捷提供）

2024/04/02 15:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運3月31日在淡水信義線推出「寵物友善列車」，規劃充物專屬列車讓貓、狗與飼主搭乘。北捷表示，4部列車均已比照防疫規格消毒，並更換空氣濾網，列車在清消後上線服務，請旅客安心搭乘。

北捷寵物專車在3月31日下午於淡水信義線上線，來回行駛共有16個班次，吸引251隻狗兒、29隻貓咪參與。不過貓狗在車廂自由行動，也引來部分民眾反彈，不少網友關心事後座椅有無清潔，「請問車廂椅子會確實清潔嗎？」

也有人擔憂寵物離開後，車廂內是否有跳蚤。也有人認為，讓寵物屁屁腳掌直接坐上捷運座椅，若下位旅客不知情坐上座椅，褲裙可以沾到髒汙。

北捷表示，活動結束後將4部寵物列車送回北投機廠，以防疫標準漂白水濃度消毒車廂座椅、靠背、欄杆、把手與屏風等處；並清除各車廂加裝的空氣濾網，更換為全新空氣濾網。北捷也加強車廂空調出風口及迴風口、天花板、燈罩、內壁縫隙、地板、車間通道等清潔作業。

北捷表示，捷運平時也有開放寵物搭乘，中、小型寵物車不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票；大型寵物車進站時要購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線各站（台北車站、大安站、南京復興站、忠孝新生站、忠孝復興站除外）都有開放。

台北捷運日前推出限定寵物友善列車。（資料照）

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