「台灣ACG及電競促進會」成立 丁特、爆哥電競選手到場支持

國民黨立委羅廷瑋、青年發展基金會董事長連勝文等人2日出席台灣ACG產業政策合作交流促進會成立大會。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 16:26

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋今（2）日協同ACG、電競、動畫產業人士，在立院舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會，知名遊戲實況主「丁特」（薛弘偉）、跑跑卡丁車電競選手「爆哥」劉昶亨到場支持。羅廷瑋表示，自己曾在選前允諾丁特選上立委後會對台灣電競產業貢獻一份心力，盼協會能針對產業補助不足、推廣本土產製漫畫、IP如何行銷等儘速找到解方。

會中推舉羅廷瑋擔任會長，副會長由徐巧芯、張啟楷、張智倫、廖偉翔、羅智強；並邀請立法院最高顧問林為洲、青年發展基金會董事長連勝文，與台灣電競協會施文彬、Beyond Gaming執行長薛弘偉、Beyond Gaming總經理楊博任、電競選手劉昶亨、4Gamers執行長黃智仁、台灣COSPLAY國際交流協會理事長劉帛韋等橫跨動畫、電競產業界代表擔任顧問。

羅廷瑋致詞時指出，目前台灣ACG以及電子競技產業面臨的困境很雷同，台灣有豐富的人才和創意，也擁有許多優秀的作品以及公司，但面對強大的國際市場，卻相形失色。雖然電競產業發展條例2017年三讀通過，但電競人才卻不斷外流，就連至今台灣的選手出國比賽，往往經費上仍得不到政府的支持。

羅廷瑋承諾，「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立後，將會創立群組，將就電競選手曝光度不足、面臨兵役問題、電競產業補助不足、推廣本土產製漫畫，IP如何行銷、跨域合作等與產業界及各部會進行討論，期盼這些問題能夠儘速找到解方。

連勝文則透露，他小時候就很愛看漫畫，影響自己最深的漫畫就是日本知名漫畫《灌籃高手》，近年本土產製漫畫越來越多，IP就可以做更多的運用，要如何行銷、跨域合作都是羅廷瑋成立該促進會的最重要工作。

國民黨立委羅廷瑋今日協同ACG、電競、動畫產業人士，在立院舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會。（記者林哲遠攝）

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