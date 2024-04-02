雙北世壯運志工募集中 滿16歲即可報名

北市府邀請國際扶輪動員社團能量投入賽會志工、國際宣傳，預計將有2400名社友投入，今（2日）舉行簽署合作備忘錄記者會。（記者甘孟霖攝）

2024/04/02 13:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17日開跑，活動共需要至少1萬2千名志工，北市府邀請國際扶輪動員社團能量投入賽會志工、國際宣傳，預計將有2400名社友投入。台北市副市長林奕華今（2日）出席與國際扶輪簽署合作備忘錄記者會時表示，目前已招募近5千志工，希望更多團體、個人加入行列，只要年滿16歲都可以報名。

國際扶輪前理事謝三連是促成這次合作的最大推手，他表示，國際扶輪將以親善、服務他人的精神，來擔任此次世壯運的志工服務及國際宣傳，為台灣和來自世界各地的人們搭起國際友誼的橋樑。

林奕華表示，世壯運預計將吸引4萬各國運動愛好者來台競技，需要至少1萬2千名志工，世壯運與其他運動賽事不同點在於，世壯運採個人報名，跟以往以國家、城市報名概念不同，因此需要許多針對個人服務的志工，例如有些國家來的人不多，也需要配上志工招呼這些人的需求。

她說，此次與國際扶輪簽署備忘錄是最大規模的合作，希望能藉此拋磚引玉，吸引更多民眾、團體加入志工行列，只要有熱忱、想接觸來自不同國家的民眾，年滿16歲都可以上官網報名，項目包含行政服務志工、語言志工等，需要至少3千6百位懂日文、韓文、英文等外語的人才加入，透過志工的幫忙，也可以讓國際看到台灣的友善與美好。

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