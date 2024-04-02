詐領租屋補助款、冒用公司圍標 一家4人分判10月至2年4月

栗姓一家六口被查出詐領租屋補助款還冒用公司圍標，士院宣判，除對死亡的一名栗姓被告判決公訴不受理，其餘分別給予不同刑度。（資料照）

2024/04/02 15:50

〔記者溫于德／台北報導〕台北市栗姓一家六口涉嫌在7年前偽造不實租約，詐領租屋補助款85萬多元，另透過偽造、冒用其他公司的名義，向北投區公所投標，不法獲利40萬多元。士林地院宣判，依詐欺等罪對栗男判刑4年2月，另有2年得易科罰金，其餘6名家人除1名兄弟死亡獲判公訴不受理，其餘4名被告分別被判10月至2年4月不等徒刑。

檢方查出，栗男一家人自2016年起，共15度向台北市都發局申請租金補貼，成功得手9次，詐得85萬2000元；他們另被查出，開設傳統整復推拿工作室後，為了取得北投區公所的勞務採購案，從2019年起至2020年間，兩度偽造並冒用其他公司的名義進行投標，以營造多家公司競標的假象，成功既遂1次，詐得40萬5080元。

士林地院審結，指栗男等被告不思以正當方式獲取所需，明知未向其親戚承租房屋，也未給付租金，竟為詐得政府租金補貼，多次以虛偽的房屋租賃契約向都發局申請核發，使都發局人員採形式審核後，不實登載於公文書上，並核發補助款項，也使政府提供助宅補貼資源的美意盡失。

且栗男等被告被查獲之初本已坦然認錯，卻於士院審理時否認犯行，改稱出租、承租存在給付租金關係，企圖合理化犯罪行為，故難以從其犯後態度給與有利考量。

士院最終認定5名被告犯刑法詐欺取財、偽造文書，同時為反政府採購法、個人資料保護法，判栗男4年2月徒刑，另有2年徒刑得易科罰金；其餘4名被告為栗男兄弟與1名弟媳，分別被判10月（得易科罰金）至2年4月不等徒刑。可上訴。

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