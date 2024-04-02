國民黨團：海陸士官督導長未出現 卻成功通過體測

國民黨立法院黨團2日召開「國軍軍紀散漫！國防部束手無策？」記者會，立委徐巧芯說明。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 15:44

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會指出，從將級軍官到基層士官兵，國軍持續爆發各項違法犯紀案件，國民黨立委徐巧芯更揭露，今年3月6日海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊，陳姓士官督導長在陸戰隊左營忠誠游泳池的游泳體測並沒有出現，但成功通過體測。她質疑，這樣對其他官兵弟兄公平嗎？難道國軍內部還是存在著「有關係，就沒關係」的惡習呢？

黨團首席副書記長林思銘表示，最近國軍連續爆出軍紀醜聞，令國人相當心寒，例如，女士官帶男友進軍營寢室兩晚、澎防部上士酒後起乩並放高利貸、海龍蛙兵自拍A片上網販售等，其中，最誇張的是國安局謝姓少將路邊強吻高階女軍官，還曾涉及「私菸案」，相關人員受到懲處，他卻順利晉升少將；更誇張的是，還在體測上舞弊，卻相安無事。外傳，謝姓少將是副總統賴清德的人馬，難道只要是跟對了「老闆」，就能平安無事、節節高升？

林思銘指出，除了上述匪夷所思軍紀敗壞案件，國防部曾統計2019年至2022年因酒駕汰除人數，分別是212人、208人、153人、143人，等於是每年殲滅一個加強連。因違反軍紀汰除人數，2017年347人、2018年320人、2019年480人、2020年584人，合計汰除1731人。林思銘質疑，國防部目前只公布軍紀汰除統計到2020年，2021至2023年卻遲遲不敢公布，難道是違紀汰除人數太多？

林思銘語重心長表示，國軍上自將官、下至士官兵，軍紀千瘡百孔。立法院多次要求改善國軍風紀，卻仍無法遏止接連不斷發生的軍紀問題，國防部除應持續加強所屬法紀教育，更應檢討相關法規，加強國軍士官兵軍紀整治。

副書記長徐巧芯揭露，今年3月6日下午於左營陸戰隊忠誠游泳池，海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊，發生體測靠關係放水事件。根據「海軍部隊訓練計畫大綱」規定，每一季必須實施游泳測驗，但一名陳姓士官督導長沒有出現，卻成功通過體測。

徐巧芯指出，根據國防部的說法，未到測人員是因公，該單位主管以「主官保證」繼續延用上一次施測紀錄，但事實上，國防部乃至於海軍、海軍陸戰隊根本沒這樣的規定。最後，海軍總部認定是不符規定，已經啟動調查。

徐巧芯認為，軍紀非常重要，要維持軍紀，公平很重要，有了公平，才有紀律。所謂公平，就要有賞有罰，絕對不能不按規定行事，如此會造成負面環境，倘若部隊變成負面環境，最後導致劣幣驅逐良幣。徐巧芯呼籲國軍各軍種嚴格、嚴謹治軍，不要再發生體測放水案件。

國民黨立委羅廷瑋表示，面對兩岸關係緊張，國防部除了加強備戰，必須嚴格加強軍紀、紀律，嚴懲貪污、整頓軍風，嚴懲以自身權謀私利，不但有損國軍形象，更腐蝕國軍戰力。羅廷瑋指出，國軍今年以來，發生9起自戕案件，政戰心輔系統到底發生應有的功能嗎？有落實關懷輔導嗎？國防部必須拿出實際作為，照顧官兵士責任，不能出事就卸責；國民黨團會持續關注國軍官兵各項權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法