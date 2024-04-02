國造新式抗彈版能抵禦中共鋼芯彈 林億君︰會前詢問聽到4種標準

民眾黨立委林憶君在臉書發文質疑，她在委員會開會前曾詢問軍備局採用何種防護標準，結果卻得到3種，開會當天局長又給出第4種，讓人精神錯亂。（圖片擷取自林憶君臉書）

2024/04/02 15:26

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部近日宣布，去年已完成新式抗彈板研發測評，可抵禦中共鋼芯彈，並指出目前戰鬥個裝符合美國司法研究院標準規範，但新式抗彈板則採軍規，為美軍ESAPI規範。對此民眾黨立委林憶君在臉書發文質疑，她在委員會開會前曾詢問軍備局採用何種防護標準，結果卻得到3種，開會當天局長又給出第4種，讓人精神錯亂。

林億君表示，在外交國防委員會開會前，辦公室同仁曾詢問軍備局新式國造抗彈板採用何種防護標準，結果出現了三次不同的答案。到委員會質詢時，軍備局長又出第四種答案，聲稱新式抗彈板符合美軍ESAPI標準，前後不一的說法讓人精神錯亂。

林億君質疑，軍備局長宣稱說新式國造抗彈板是採用美軍ESAPI的防護標準。根據軍備局日前宣布的防護標準是能擋下3發M855鋼芯彈，但ESAPI射擊測試四個彈種並不包含M855，採用M855做測試的是美國司法學院（NIJ）最新第七版當中步槍第二級（RF2）防護標準。ESAPI防護標準中唯一同為5.56mm口徑的測試彈種是M995穿甲彈，難不成軍備局認為能擋下M855鋼芯彈就能擋下同口徑的M995穿甲彈嗎？

林億君指出，國防部去年7月記者會說現役國造抗彈板能擋住7.62mm普通彈射擊就能擋住共軍5.8mm子彈。但理論上防護力更強的新式國造抗彈板卻用口徑更小的5.56mm測試，等於打臉國防部去年的說法。實際上子彈的口徑不等於貫穿力，還受到彈種、火藥、槍管長度等等因素影響，例如7.62mm普通彈的貫穿力不如5.56mm鋼芯彈，5.56mm鋼芯彈的貫穿力又低於5.56mm穿甲彈。

林億君說，軍備局長在質詢中不小心透露新式抗彈板防護力約是介於舊版NIJ防護標準的三級與四級之間，算3+，這種防護等級要跟ESAPI相比恐怕還有大段差距。

林億君質疑，當她問到為何不順應世界主要國家潮流，研發至少能達到四級防護標準的抗彈板？軍備局長說主要是重量問題可能不適合亞洲人身形。但美國去年底軍援台灣8萬套戰鬥個裝全部都是配備重量、防護力都超越四級板，達到美軍ESAPI標準的抗彈板。

林億君說，為何國軍不是選擇加強士兵體能，扛起能保命的裝備，而是削足適履，做出一個很可能擋不住共軍5.8mm子彈的抗彈板？以上種種疑點讓她懷疑，新式國造抗彈板完全符合ESAPI標準的可能性非常低。

林億君指出，國防部去年7月記者會說現役國造抗彈板能擋住7.62mm普通彈射擊就能擋住共軍5.8mm子彈。但理論上防護力更強的新式國造抗彈板卻用口徑更小的5.56mm測試，等於打臉國防部去年的說法。（圖片擷取自林憶君臉書）

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