鎮北市中央天井建物污水接管 讓道管線住戶可獲補償24萬

台北市推動中央天井式建築物污水管線接管，對臨路1樓住戶提供室內空間施作給予補償金，從原本的18.7萬元調高為24萬元。（台北市衛工處提供）

2024/04/02 13:20

〔記者何玉華／台北報導〕台北市推動公共污水下水道接管，針對中央天井式的建築物，自2022年起，調高給提供室內空間施作的1樓住戶補償金，從原本的18.7萬元調高為24萬元，近期再完成內湖區新民路中央天井住宅接管案，免除民眾日後雇工抽水肥的困擾，也有效改善環境衛生。

台北市政府工務局衛生下水道工程處工務科長王凱民表示，中央天井式建築物就是基地蓋滿房子，沒有防火通道或法定空地可提供污水管渠埋設，因此建築物要銜接外部公共污水下水道系統時，勢必須於臨道路側其中1樓戶的室內開挖埋設污水管。

考量提供室內空間埋設污水管供他人共同使用的住戶具有公益犧牲性質，依「台北市使用建築物室內空間設置污水管渠補償要點」，自2022年起將補償金從18.7萬元幅調高為24萬元。

衛工處表示，只要社區共同協調其中一樓住戶同意，提供室內空間由衛工處開挖施工佈管，供本棟及「他棟」住戶的污水管共同銜接至戶外的污水下水道，即可依規定領取補償金。

衛工處工務所主任盧德偉說，室內埋設污水管渠採人工施作，一般建築物所需工期約15日，內湖區新民路案例是在1樓店面轉換期間，主動透過內湖區週美里里長丘麗玲申請接用公共污水下水道，衛工處在店家暫停營業的空檔期進場施工，順利完成4棟5樓層20戶的用戶污水接管。

住戶林小姐表示，還沒接管前常有人反映水溝異味，直接影響店家觀感及銷售狀況，完工後，環境明顯改善，每年還可以節省雇工抽水肥的費用。

台北市推動中央天井式建築物污水管線接管，對臨路1樓住戶提供室內空間施作給予補償金，從原本的18.7萬元調高為24萬元。（台北市衛工處提供）

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