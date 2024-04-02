台灣社工日 范雲籲政府促進社安網橫向連結、提高資源挹注

民進黨立委范雲（右3）、郭昱晴（右2）、羅美玲（左4）、林月琴（左3）等人，2日舉行「社工，謝謝你！成為弱勢者的那道光」台灣社工日記者會。（記者劉信德攝）

2024/04/02 13:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為台灣社工日，民進黨立委范雲特別召開「社工，謝謝你！成為弱勢者的那道光」記者會，邀請第一線社工現身說法，分享經驗、提出建議。范雲也呼籲，政府應促進社會安全網橫向連結、提高資源挹注，國家應當做社工的後盾與最有力的靠山。

台灣社區實踐協會社工馬明毅表示，他是在社區陪伴兒童與少年的社工，他認為，最近許多風風雨雨，其實在許多理想之下，社工也都只是普通人，他期待在這段路程中，成為孩子與家庭們生命旅途的一盞路燈。

新竹市原住民身心障礙者協會總幹事孫敏聿表示，第一線社工在服務身障族人的過程中，備感專業不足，現行社工教育體制缺乏文化安全的專業訓練，盼能儘速有國家級的原住民身心障礙者專責機構與服務計畫辦法，培育具有文化安全專業的社工與健康專業人員，以符合國際人權公約規範。

范雲指出，近年蔡英文政府提高提升社工待遇、增補人力，全台社工人數已趨近於兩萬，8年間增補了超過5千名社工，薪資也從執政初期到今年提高了25%，去年社福預算更提升至歷任最高，將近8000億，遠高於馬政府時期的5320億。

范雲指出，她在過去4年，對於捍衛社工權益及社工待遇的保障非常重視，包括質詢、開記者會、提案修勞基法，杜絕社工回捐機制，立院制定「社會福利基本法」時，她也提出獨家條文，落實保障社福工作人員勞動權益的精神。

范雲表示，她去年提出立院首部民間「社會救助法修正草案」，今年更成立「為下一代而戰國會連線」，與羅美玲、郭昱晴等10位立委，將「社救法」列為優先推動重點法案，目的是讓貧窮門檻更合理，使第一線社工不再疲於奔命，面對近期多項社工人身安全案件，她亦要求衛福部修正中央法規，當社工面臨風險時，警察機關應陪同訪視，保障社工的安全。

立委羅美玲表示，在近期台灣社會的案件中，社工往往是處在危險的第一線人員，為弱勢的家庭及個人提供服務，是建立起社會安全網中不可或缺的一員，同時社工也面臨著高工時、高壓力及低薪資的工作環境，凸顯出社工人力短缺的問題，需要對整個制度進行通盤的檢討，來確保社工的權益受到妥善的保障，能夠在安全、公正的環境下工作。

立委郭昱晴認為，社會工作是推動社會福利的重要一環，有廣大社工夥伴秉持專業與熱忱推展各項業務，社會才得以守護安全，此外，社工人力是推動社會福利服務的重要基礎，她希望衛福部積極聘用人力、積極回應社工工會提出意見，逐步降低社工工作負擔，才能讓社會更安全。

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