北市證實員工手部驗出「米酵菌酸」 王必勝：寶林責任明確

衛福部長王必勝認為，環境驗出陽性，代表「其他分店沒事、沒有外擴，就是發生在這裡沒有錯！」寶林茶室的責任明確。（記者邱芷柔攝）

2024/04/02 12:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市素食餐廳「寶林茶室信義A13店」中毒案累計有29例通報，已有17例個案檢體檢出「米酵菌酸」，台北市政府今（2日）上午召開記者會證實，寶林工作人員手部採樣也檢出米酵菌酸陽性，對此衛福部次長王必勝認為，環境驗出陽性，代表「其他分店沒事、沒有外擴，就是發生在這裡沒有錯！」寶林茶室的責任明確。

根據衛福部統計，寶林茶室中毒案目前累計有29例通報，包含2例死亡、5例加護病房、2例一般病房，及20例返家休養，29例中，共採集23個檢體，其中17例陽性、6例檢驗中，另有6例返家休養者未採集，不過食材方面檢驗包括關鍵的粿條在內，均呈現陰性。

台北市長蔣萬安上午親自召開記者會，宣布3月24日前往寶林茶室現場採集的跡證，包括刀具、砧板、廚師手部的檢體，經送台大法醫所實驗室檢驗，昨晚檢驗結果出爐，米酵菌酸呈現陽性反應。

對此王必勝說，目前掌握刀具、砧板並沒有檢出，環境檢體有一個手部檢體檢出「米酵菌酸」陽性反應，可以確定這起食品中毒案件就是「米酵菌酸」中毒，日前通報病例身上也都有驗到，現在環境也有驗到，代表毒素在廚房發生的機會大，也符合目前疫調結果，寶林的責任相當明確。

王必勝也說明，中央跟地方都有採檢寶林茶室A13店的環境檢體，但做法不同，食藥署是在26日採集環境檢體，目的是要培養出細菌；北市宣布的結果是北市衛生局在24日稽查時，使用環境拭紙採檢，由台大法醫研究所檢驗「米酵菌酸」，至於相關檢驗結果是否需進一步複驗確認，中央會再來了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法