中高齡女性勞參率低 托盟促修法新增「親職假」

托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀（右二）、民進黨立委洪申翰（右一）、林淑芬（左二）、范雲（左一）等，2日舉行兒童節系列政策建言記者會，呼籲修法新增親職假，正視我國女性勞動參與率土石流的情形。（記者劉信德攝）

2024/04/02 13:04

〔記者黃靖媗／台北報導〕「托育及就業政策催生聯盟」與立委范雲、林淑芬、洪申翰今（2）日上午召開記者會，呼籲修法改革育嬰假，新增能以「日」或「小時」為單位請領的「親職假」，並延長使用期限至小孩滿8歲，滿足家長多變的育兒需求。

「托育及就業政策催生聯盟」召集人劉毓秀表示，台灣生育率再創新低，缺工問題愈趨嚴重，他們提醒政府與企業，台灣還有一大批成熟的勞動力，礙於料理家務與育兒未投入職場，台灣女性勞動參與率只有51%，還有大半的女性人口未參與勞動市場，料理家務為最主要原因。

劉毓秀引述最新論文「代間互助 論台灣女性之提早退休」指出，女性早退的主因為「阿嬤顧孫」，55-64歲的台灣女性一旦當了祖母，就業機率就會下降35-38%，顯示政府沒有好好處理年輕女性勞工的需求，一路拖累中高齡阿嬤早退顧孫。

劉毓秀指出，台灣55-59歲女性勞參率僅有僅有46.6%，比德國的80.3%低了33.7個百分點，台灣獨樹一幟的「倒Ｖ型」女性就業曲線，呈現的是女性勞動力土石流。

小孩0至8歲期間 可請6個月有薪假

劉毓秀指出，托盟在2022年首度提出新增「親職假」修法，由於屆期不連續，托盟在立院新會期再度提出「性別平等工作法部分條文修正草案」與「就業保險法部分條文修正草案」，盼新增能以「日」或「小時」為單位請領，並使用至小孩滿8歲的「親職假」，並將「親職假津貼」與「育嬰留職停薪津貼」合併計算，共6個月8成薪。

與會的「彭婉如文教基金會」執行長林綠紅說明，現行育嬰留職停薪只能使用至子女滿3歲前，忽略了3歲後仍有照顧需求，他們希望延長使用期限至子女滿8歲，完整涵蓋幼兒照顧年齡，且當有緊急照顧需求時，可於前一日提出臨時親職假，雇主不得拒絕。

托盟發言人黃喬鈴也表示，根據勞動部調查，近8成受僱員工認為應放寬以「日」或「小時」使用育嬰留職停薪，且男性同意比例大於女性；近5成企業同意以「日」或「小時」彈性使用育嬰留職停薪，且企業規模愈小，同意比例愈高。

立委林淑芬表示，小孩從幼稚園到小學階段，都需要媽媽應付臨時上的需求，不是兩個月的月子做完之後，就沒有媽媽的事，他們提出的修法版本希望採行現行的育嬰留停與彈性的親職假雙軌並行，呼籲勞動部未來除了引導育兒女性重返職場之外，也要著眼於避免育兒女性退出職場。

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