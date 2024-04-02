審計長陳瑞敏：打詐、食安、交安列今年查核工作重點

審計長陳瑞敏2日赴立法院進行決算報告及諮詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/02 13:01

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今（2）日邀請審計部審計長陳瑞敏列席報告111年度中央政府總決算審核報告等案審核經過並備諮詢。陳瑞敏表示，因應社會派動，已將打詐、食安、交通安全、改善所得分配、中高齡與高齡者就業及氣候變遷調適等，多項攸關國計民生議題，納列為今年度的關鍵審計議題及查核工作重點。

有關111年度中央政府總預算執行結果，陳瑞敏說明，合計歲入歲出賸餘4992億餘元，經償還債務1500億元，收支賸餘3492億餘元。

陳瑞敏表示，「政府自推動財政健全方案以來，財政收支結構逐步改善」，111年度中央政府總預算債務舉借預算數439億餘元，全數未予舉借，且債務還本除依預算執行960億餘元外，另增加還本540億元，截至111年底，政府一年以上債務未償餘額實際數為5兆6997億餘元、未舉借之保留數2222億餘元。

陳瑞敏指出，審計部近年來已就政府重要施政計畫及攸關民生的重要議題施以查核，並研提重要審核意見，包括推動少子女化對策計畫、長照2.0計畫、國家資通安全政策、毒品防制策略、都市更新發展計畫、都市計畫特定專用區之劃設與開發、青年居住政策、交通安全改善措施、前瞻基礎建設計畫、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫等。

陳瑞敏表示，因應社會脈動，審計部已將近期各界普遍關注的打詐、食安、交通安全、改善所得分配、中高齡與高齡者就業及氣候變遷調適等多項攸關國計民生議題，納列為113年度的關鍵審計議題及查核工作重點，持續加強查核，發揮審計功能。

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