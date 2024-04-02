北市稽查CITYLINK內湖店美食街 1家業者盛裝食材容器不潔

北市府針對寶林案進度更新說明記者會，台北市長蔣萬安（右三），衛生局長陳彥元（左二），警察局長張榮興（右一），法務局長連堂凱（右二），社會局長姚淑文（左一）分別說明。（記者田裕華攝）

2024/04/02 11:57

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室信義A13」疑似食物中毒案延燒，台北市政府3月30日起全面清查台北市百貨公司美食街。昨已稽查CITYLINK內湖店15家業者，發現1家有盛裝食材容器不潔環境衛生缺失，衛生局已開立限期改善通知單。

台北市長蔣萬安今上午與市府各單位舉辦寶林案進度更新記者會，衛生局也公布百貨公司美食街稽查最新結果。衛生局4月1日至CITYLINK內湖店稽查15家業者，發現1家業者盛裝食材容器不潔環境衛生缺失，已開立限期改善通知單，若屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法開罰6萬元至2億元罰鍰。部分業者現場未能出示工作人員體檢報告缺失要求補正，若未能如期補正將依食安法開罰6萬元至2億元罰鍰。

此外，衛生局也針對寶林醬料、澱粉溯源，發現「粉捲粉」有13家下游，其中1家在台北市，昨日未營業，衛生局今天再前往稽查；另有12家下游已請各相關縣市衛生局協助調查粉捲粉來源、產品保存、運輸管理等條件是否符合衛生要求。

衛生局日前發現，寶林餐飲在寶林茶室A13館以外的其他3家分店（寶林咖啡館微風北車店、寶林咖啡館饒河店、EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館），也產品責任險到期未繳費，經產險公司催繳仍未繳費，衛生局認為嚴重忽視食品業者應盡責任，枉顧消費者飲食安全與權益共開罰100萬元。

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