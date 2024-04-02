民安演習4月開跑 首場桃園市辦理

圖為去年台南「民安9號」、「萬安46號」綜合實作演習，模擬安平商港遭敵入侵，警力出動防制。（資料照）

2024/04/02 12:18

〔記者吳哲宇／台北報導〕為保障國人生命財產安全，強化地方政府於戰時情況下各項災害搶救作為，國防部公告，今年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習將於4月11日起輪由桃園市等11個直轄市、縣（市）政府辦理。

根據國防部3月所送交立法院的業務報告指出，今年「民安10號演習」為提升地方政府平、戰時臨災搶救應變能量，除新增潛勢區民眾配合演練，加強推廣緊急避難包，另為磨練反制假訊息及強化資安防護等應變作為，首次邀請災防、金融及資安等專家學者參與觀察，提供專業建議，以為後續策進參考。

國防部業務報告並指出，今年「萬安47號演習」規劃於7月22至25日舉辦，將由地方政府各擇2個鄉（鎮、市、區）實施民眾疏散避難，並置重點於驗證防空疏散避難處所主動開放、戰時災民收容救濟站開設等課目，以深化全民防空意識。

此次演習，各場次期程如下：

4月11日—桃園市政府、4月18日—南投縣政府、4月25日—彰化縣政府、5月2日—屏東縣政府、5月9日—嘉義縣政府、5月16日—苗栗縣政府、6月6日—新竹縣政府、6月13日—宜蘭縣政府、6月20日—雲林縣政府、7月23日—新北市政府、7月25日—高雄市政府。

除7月23日新北市政府所主辦的場次為週二外，其餘10個場次都在週四舉行。

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