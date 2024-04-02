「板橋之狼」隨機對9女性騷猥褻 高院判決出爐

魏男和3名被害人和解，高院今判決性騷擾、強制等罪合併應執行刑8月，得易科罰金，另外乘機猥褻罪判8月徒刑，不得易科罰金，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/04/02 12:11

〔記者楊國文／台北報導〕新北市魏姓送貨司機從前年8月起扮演「板橋之狼」，在板橋公車站、火車站，甚至大遠百停車場，隨機對4名少女、5名上班族等成年女子，以襲胸、摸臀等手法猥褻、性騷擾得逞，魏男犯後和2名成年女子和解而撒回告訴，一審將魏男對熟睡中的16歲女高中生捏奶3下共6秒犯行，依乘機猥褻罪重判8月，不得易科罰金，對其餘6名被害人性騷擾、脫裙的強制罪共判刑1年，可易科罰金；上訴後，高等法院考量魏男再和1名被害女子和解，今將性騷擾、強制等罪合併改判為8月徒刑，可易科罰金，乘機猥褻罪仍判8月，不得易科罰金，可上訴。

魏男今上午未到庭聆判，無法得知他的看法。

判決指出，有多項妨害風化前科的魏男，因婚姻生活不順，從2022年8月23日起至9月23日間，魏男在板橋公車站第三及第四月台樓梯間，連續伸出狼爪撫摸1名成年女子及穿著高中制服的3名女高中生的胸部及襲臀。

同年10月2日上午近7時，一名16歲女高中生為了練舞，一早到板橋火車站佔位子，後來不知不覺在捷運連通道熟睡，魏男見狀，竟伸出右手抓握她的左胸長達6秒之久，少女驚覺胸部一陣痛楚驚醒大叫，魏男立即落荒而逃。

沒想到魏男食髓知味，後來轉移犯案地點，於10月2日一天內，在板橋大遠百B2停車場內，連續撫摸女上班族等3名成年女子的胸部及臀部，另外，還抓住1名女子的遮陽裙用雨往下拉，引起一陣騷動。警方獲報後，循線將魏逮捕；檢方依對少年乘機猥褻、性騷擾、強制等罪起訴。

據了解，有被害人因此出現憂鬱症及焦慮症情形，還有人半夜會做惡夢嚇醒，甚至還有自殘行為。

新北地院審理時，魏男因和2女和解，經2女撤回告訴，獲判公訴不受理。魏男坦承9月13、21日在板橋公車站各對1名女高中生摸胸，及10月2日在大遠百停車場共對2名女子摸胸、襲臀，但否認9月23日被摸胸女子是未成年少女，辯稱「我未看到她穿校服啊」。

魏男也對被控抓握女高中生胸部3下共6秒之久，涉嫌乘機猥褻罪，矢口否認犯行，辯稱「當時將手放在女高中生的胸部上方，還在猶豫到底要不要摸時，不小心碰到胸部，然後我就離開」，另也否認對該名女子強制脫裙。

新北地院審理認定，魏男涉乘機猥褻罪判8月徒刑，不得易科罰金；另將強制罪判5月、5件性騷擾案判刑3至5月不等徒刑，共6罪，判決合併應執行刑1年，可易科罰金。

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