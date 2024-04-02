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首頁　>　臺北市

受中共差遣還準備「慶功」 鄭天財競選團隊李尚典夫婦起訴

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/04/02 09:47

首次上稿 09:33
更新時間 09:47

〔記者錢利忠／台北報導〕花蓮縣「海峽兩岸少數民族交流協會」理事長李尚典、郭佩金夫婦，涉嫌收受廣西台辦資助人民幣12萬元（約新台幣53萬元）接受中共官方派遣，於去年選舉期間，擔任國民黨提名的平地原住民立委候選人鄭天財（已當選）競選團隊參謀長，邀約選民赴中接受落地招待，李尚典還自豪地稱「年後準備帶一級幹部過去」，全案經調查局新北市調查處查獲，台北地檢署今依涉犯反滲透法起訴，建請法院沒收不法所得。

檢方批評，李、郭2人利用少數民族交流的名義，從中圖謀私益，多次接受滲透來源的旅遊招待、現金資助，積極替特定候選人助選並分析選情、謀劃選舉策略，再將訊息回報給滲透來源，實非可取。

檢調調查，自去年初起，李尚典與廣西台辦聯絡交流處處長陳懋接觸後，由李、郭夫婦2人負責在台邀約選民，赴中接受落地招待，陳懋還指示李、郭夫婦2人，以「獎金」等名目，資助鄭天財競選立委。

去年8月至12間，李、郭夫婦陸續帶團前往中國廣西省旅遊期間，與南寧市人民政府台灣事務辦公室主任何見霜、廣西台辦交流處副處長李世明、廣西中國國際旅行社副總經理趙玲等人接洽後，赴中參加「桂台各民族歡度壯族三月三」系列活動開幕式，此外，郭佩金另依照丈夫李尚典指示，收受陳懋指示李世明轉交的人民幣8萬元、4萬元，總計人民幣12萬元。

檢方查出，自去年2月開始，李、郭夫婦即接受廣西台辦與陳懋的指示，由李尚典擔任與陳懋聯繫的窗口，定期回報及討論鄭天財競選立委的選情，以及討論選戰策略規劃，李、郭2人還在網路上張貼替鄭天財助選的文宣、參加鄭天財的競選造勢、拜票等競選活動。

檢方調查，李尚典對其助選成果十分自豪，還向中共官員邀功稱「我要回南寧領獎了」、「年後準備帶一級幹部過去」，廣西台辦則回應李「慶功酒已經準備好了」、「快來快來」、「你的工作能量適合在國台辦任職」等語。

檢方考量李、郭夫婦2人已自白認罪，並自願繳回折合台幣33萬6154元的犯罪所得，建請法院如2人在審理時仍能自白犯行，可量處適當之刑或審酌減輕其刑。

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