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清明連假台北市100處交通要道疏導 國道匝道高乘載管制

4月4日起國道將進行高乘載管制。（記者劉慶侯翻攝）

4月4日起國道將進行高乘載管制。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/02 08:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局為維護清明節連假期間台北市交通順暢，針對連假前1日（4月3日）的忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，提前進行交通疏導。此外，4月4日起國道將進行高乘載管制，籲請民眾注意

台北市警交通大隊表示，高速公路局於4月4日（星期四）5時至12時，針對國道1號（南下）實施高乘載管制，車內未乘坐滿3人者，車輛將無法駛入國道。

台北市管制點計有：重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、成功路二段交流道南下匝道口、環河北路南下匝道口、港墘路出堤頂大道汐五高架南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處。

此外，因應民眾提前掃墓祭祖，台北市殯葬管理處及公共運輸處連假期間，於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃多線免費掃墓公車供民眾搭乘，台北市警局為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

另於4月4日至7日連假期間，針對轄內各觀光遊憩景點，如：陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

台北市警局特別提醒連假欲前往陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。台北市警局將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊。

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