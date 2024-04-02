為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

飯煮一半急奔銀行匯款！原來中了「猜猜我是誰」圈套

王婦急欲匯款被被方的警方和行員攔阻查證。（記者劉慶侯翻攝）

王婦急欲匯款被被方的警方和行員攔阻查證。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/02 08:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲王姓婦人，在家煮飯時接到女兒電話，要求緊急代匯20萬元貨款，她慌亂中放下鍋鏟到台灣銀行三重分行臨櫃辦理，幸行員和駐衛警機警查詢，才知她是被詐欺集團「猜猜我是誰」的電話欺騙，這才保住了20萬元。

保七總隊表示，家住新北市三重區的王姓婦人，是3月27日下午到台灣銀行三重分行欲匯款20萬元，由於她神情緊張，引起行員及保七員警注意，立即予以查詢提問。

王婦當時表示，她在家飯煮飯煮到一半時，突然接獲女兒電話告稱，因請友人代購貨品，亟需先向友人支付貨款，要求她盡速至銀行匯款20萬元，否則不但拿不到貨品，恐還需支付違約金。

她說，她怕女兒貨品拿不到，屆時還得罰款，所以趕忙放下鍋鏟，直接到銀行辦理臨櫃匯款，但是因平日很少到銀行對程序不了解，所以一直沒辦法匯錢出去。

保七員警獲王婦同意當面撥打女兒的電話求證，王婦女兒原本非常困惑，最後得知狀況，在電話中堅定表示，根本没有請媽媽到銀行匯款，王婦才恍然大悟這全是詐騙集團所為，停止匯款。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團透過電話、不同的社群媒體，以「猜猜我是誰」的詐騙模式，進行各種角色扮演、編撰故事等，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，匯款前務必多方查證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王婦到銀行要求匯款20萬元。（記者劉慶侯翻攝）

王婦到銀行要求匯款20萬元。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度聯合柬埔寨當局 從詐騙園區救出數百位印度人
2024/04/01 21:23

印度聯合柬埔寨當局 從詐騙園區救出數百位印度人
台東男子將帳戶提供詐團 法院判全額賠被害人損失500萬元
2024/04/01 10:47

台東男子將帳戶提供詐團 法院判全額賠被害人損失500萬元

牌照稅已開徵 高市稅好康活動一次看
台中2菜籃族陷「高獲利」話術 險各噴飛500萬、200萬元
2024/04/01 10:10

台中2菜籃族陷「高獲利」話術 險各噴飛500萬、200萬元
婦人投資股票被騙72萬 警趁雙方洗衣店面交逮車手
2024/03/31 12:25

婦人投資股票被騙72萬 警趁雙方洗衣店面交逮車手

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播