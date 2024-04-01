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國土計畫法延後上路？ 政院：未做決議

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦今天召開跨部及各縣市開會，並未做成展延決議。 （資料照）

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦今天召開跨部及各縣市開會，並未做成展延決議。 （資料照）

2024/04/01 21:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕國土計畫法原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法盼再延2年。行政院副院長鄭文燦今天召開跨部及各縣市開會。行政院發言人林子倫今（1）日表示，今日並未做成展延決議，目前仍會循法定作業程序，於下半年審議各縣市國土功能分區圖。

行政林子倫說，今日行政院就國土計畫推動問題邀集各縣市政府代表提供意見，討論內容包括國土功能分區的劃設基準、農一農二的劃分、分區調整機制、分區容許項目、各項子法修正、產業用地規劃、民眾既有使用權益、環境敏感地區圖資更新、申請中用地變更個案如何銜接新法、新舊制權益差異分析、國土保育區規範、原住民部落整體鄉村發展區規劃等議題。

林子倫表示，會議內容涵蓋廣泛，涉及眾多民眾權益陳情案件，鄭文燦請內政部及各部會詳細研議地方政府所提意見，務必妥善處理，讓國土計劃新舊可以接軌，達成國土永續發展及民眾權益保障的雙贏目標。

林子倫指出，鄭文燦請各地方政府依照期程，原則上於今年6月底前提報縣市國土功能分區圖，進入內政部第三階段國審會審查，在第二、第三階段都可以進行調整，以符合地方實際需求。

至於國土計劃作業期程調整問題，林子倫說明，今日以完整準備、充分溝通、詳實說明，確保民眾權益為前提，並未作成展延決議，目前仍會循法定作業程序，於下半年審議各縣市國土功能分區圖。但鄭文燦請內政部蒐集各界意見，持續檢討各項國土計劃工作辦理情形，未來可以提供給立法院作為參考。

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