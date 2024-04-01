南亞學院遭控惡意資遣教師 教育部：資遣案已撤回

對於南亞學院遭控惡意資遣教師，教育部今表示該案已撤回。（資料照）

2024/04/01 21:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕高教工會指控南亞技術學院因通識中心吳姓體育專任教師不配合校方的違規授課弊案，遭逼退資遣，同時也突顯出通識課品質問題，教育部回應，該資遣案將撤回，針對資遣案都會關注是否依法處理，通識課亦有相關要求，不符規定者會調減招生名額。

教育部說明，校方以吳師符合教師法第27條第1項第1款、學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第22條第1款情形，經學校教評會審議通過擬予資遣並於今年3月20日函報教育部，3月25日再申請撤回資遣案。

教育部表示，考量資遣教師對其權益影響甚鉅，且該案學校函請撤回，教育部將函復學校同意撤回該資遣案，並提醒學校應依相關法令及程序妥處。而對於學校所報資遣案，都會審慎檢視學校認事用法及審議程序等是否符合相關法令規範，以保障教師權益。

針對通識課品質的問題，教育部指出，關於南亞技術學院營區在職專班，已於108學年度第1學期及第2學期均至該校進行維護學生受教權益查核，對於短期密集授課之情事請學校改善，於109學年度第1學期再次到校查核，已無相關情形。

另因南亞對於營區在職專班學生之成績評量方式、授予學位品質確實有疑慮，所以教育部前於109年函知校方自110學年度起不得開辦營區在職專班。

而為協助大學精進通識教育之推動，教育部推動「提升大學通識教育中程計畫」，將彙整優良實務，提供資源投入、組織制度、教師支持、社群經營、學生學習等面向之實務做法提供各校參考，整體提升大學精進通識教育之品質。

再者，教育部為落實高等教育自主理念及維護學生學習權益，訂定總量標準並於每學年度進行師資質量考核，以規定學校各系所教師學術或實務專長，應與其主聘系所以及任教課程領域相符，並確保教學品質。

如從教師學位資料，無法確認其學術專業與主聘系所、任教課程領域有直接關聯性，即請學校提供學術或實務專長佐證資料；如系所連續2學年度考核未符規定，教育部得視情節輕重調減其招生名額。

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