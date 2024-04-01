批藍委提國會調查權可將民眾送辦 鍾佳濱：有兩條紅線不能踩

民進黨立委鍾佳濱今日於立法院司法及法制委員會質詢。（記者謝君臨攝）

2024/04/01 20:55

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱今（1）日於立法院司法及法制委員會質詢時，質疑國民黨立委傅崐萁、楊瓊瓔所提「國會調查權」修法草案，不但可以傳喚民間企業私設刑堂，還能將民眾以刑法送辦，已踩到紅線，詢問「我們監督官員，國會是否監督人民？」立院秘書長周萬來則說：「基本人權我們當然要保護。」

司法委員會國民黨籍召委吳宗憲今排審由藍白所提的國會改革法案，包括「立法院職權行使法」15案、「刑法」2案及「立法委員互選院長副院長辦法」3案，內容包括藐視國會罪、總統赴立院國情報告採即問即答、國會調查及聽證權、人事同意權等，今僅進行詢答，4月3日上午召開公聽會，下午擬繼續審查。

鍾佳濱質詢時，舉財政委員會國民黨籍召委羅明才要求金管會約壽險業者餐敘為例，痛批「一個召委都可以搞成這樣了，請問社會放心給他調查權嗎？」他並當場詢問司法官可否私下約被告吃飯？司法院、法務部代表均說：「不行。」他表示，社會擔心的是，如果國會聽證權可以傳喚民間企業，它就可能私設刑堂。

鍾佳濱詢問：「現行法立院可否將民眾送辦？」周萬來回說：「現行法是沒有。」鍾續指出，但楊瓊瓔、傅崐萁所提版本，民眾若不接受立院傳喚，會吃上刑責；民眾黨團版本也擴及不只行政機關和官員，民眾若拒絕可以罰鍰。他說，民進黨過去的版本也有對機關課以罰款的義務，但從未有人民不來就罰款，甚至送辦。

鍾佳濱也提及，若立委對企業不滿，開公聽會附上政治獻金專號，企業都沒有表示，「我開公聽會傳喚企業，可否在國會公然私設刑堂，辦人民、辦企業，你同意、接受嗎？他強調，民進黨不是不想健全國會調查權，但不會把人民當作調查主體；國會調查權，要維持權力分立原則，不能侵犯其他憲政機關的職權。

鍾佳濱再舉國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君，現有案在身，卻以召委身份安排國安局召開機密會議，強調目前調閱取得的秘密，必須要有保密義務。他指出，目前藍白所提修法版本，他認為有兩道紅線不能踩：「一是不得假借調查之名行洩密之實；另一則是不得假借聽證之名，行恐嚇之實。」

鍾佳濱強調，司法院釋字第585號解釋說，立院可以請民眾來表示意見，但有說可以把民眾送刑法嗎？」他並向各黨團喊話，國會要健全，但不是擴權，更不能濫權，國會要監督官員，不能越權，更不能侵犯人民的權利。

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