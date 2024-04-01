共創育兒友善社會 兒童節前綠委提八大方針

民進黨立委李坤城（右二）、陳俊宇（右一）、張雅琳（左一）、黃秀芳（左二）今日舉行「不愚人，要育人 共創育兒友善社會」記者會。（民進黨正國會系統提供）

2024/04/01 20:24

〔記者謝君臨／台北報導〕4月4日兒童節即將到來，民進黨立委李坤城、陳俊宇、張雅琳、黃秀芳今（1）日舉行記者會，指兒童的快樂不僅只關注兒童相關權利，從孕產家庭的身心調適到育兒家庭如何在職場與育兒之間取得平衡，其實都與兒童生活狀態息息相關。針對台灣少子化困境及完善兒童權利等面向，4位委員提出創造育兒友善社會的八大方針，並於現場簽署宣言。

八大方針包括：

1、安心生孕，重視產前教育重要性，進行產檢或接受孕產教育要有生產準備假。

2、完善母嬰照護核心醫療網絡，彌平城鄉差距，強化新生兒及兒童重症運送專業團隊。

3、加強推動新型態職場托育模式，落實職場教保服務中心目標，營造托育友善職場。

4、正視育兒需求，精進育兒友善勞動法規，讓兒童享有充足教養及陪伴。

5、重視孩童身心發展，確保學生有足夠的身心放鬆及睡眠時間。

6、積極推動友善兒童企業，將兒童權利納入ESG評估指標。

7、通盤檢視相關規範確保兒童發展妥適，保障兒童最佳利益。

8、完善多元育兒環境，育兒津貼及托育補助皆應定期衡量調整。

黃秀芳表示，根據調查，有高達九成的伴侶實際參與生產過程，但卻多半沒參與過產前教育，其中最主要的原因就是：沒有合適的「假別」可以使用。應將法規中孕產婦的「產檢假」及伴侶的「陪產及陪產檢假」改為「生產準備假」，並放寬適用範圍，不限於陪產、產檢或陪產檢，也能適用於參與生產教育。

黃秀芳也說，兒科醫療資源嚴重分配不均，應建立一縣市一重點醫院，讓各縣市的重點醫院可獲得充足的醫療資源，維持對於新生兒及兒童的醫療照護品質，並強化針對新生兒及兒童的重症運送團隊。

陳俊宇呼籲，行政院、勞動部、教育部應盡速針對民間企業設置教保中心，政策目標落後的原因研議與檢討，同時，也應適度開放公部門教保中心的比例給一般民眾申請，讓托育資源公平分配。並進一步研議對於設置托兒設施的民間企業給予一定的稅賦優惠，積極鼓勵民間企業與政府一起打造育兒友善環境。

陳俊宇說，將提出「性別平等工作法」第19條修法，讓育兒家庭能兼顧事業，彈性工時從現行的3歲放寬至6歲，不要讓有育兒需求的家長只要一遇到幼稚園停課就求助無門、孤立無援。

張雅琳說，儘管台灣擁有超過400座特色公園，但中央政府缺乏專責管理與法規解釋機關，導致地方政府面臨高昂管理成本，並在改建特色兒童遊樂場方面遲疑不決；呼籲設立統一主責單位以降低地方政府負擔，並建議調整遊具檢驗方式。

張雅琳認為，教育部應確保學生有充足的休息時間，例如取消早自習、延後上課時間，或將其加入彈性自主安排。她也呼籲將兒童權利納入企業的ESG評估指標，提升對兒童權利的認識和實踐。

李坤城指出，內政部兒童局在2013年改組後併入衛福部社家署，台灣就缺乏兒少專責機構與兒童權利獨立監察單位。為了更有效保障權利受到侵害的兒童，也應設立兒權獨立監察單位，權責包含受理、調查、處理與兒童權利相關的申訴事件，讓兒童能更便利的尋求權利救濟。

李坤城呼籲，政府應定期檢視並隨物價指數調整育兒津貼及托育補助的額度，讓政府對育兒家庭的支援跟得上物價變化的腳步。

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