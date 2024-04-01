食藥署查寶林35食材未檢出米酵菌酸 北市衛局送驗環境檢體

北市府針對寶林案進度更新說明記者會，台北市長蔣萬安（右三），衛生局長陳彥元（左二），警察局長張榮興（右一），法務局長連堂凱（右二），台大醫院毒藥物鑑定暨檢驗中心主任翁德怡（左一）分別說明。（記者田裕華攝）

2024/04/01 16:41

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市寶林茶室「信義遠百A13」食品中毒案引發各界關注，衛福部次長王必勝昨晚表示，3月26日從A13店稽查帶回的35件食材檢體，皆未檢出米酵菌酸。台北市衛生局也將先前採樣的廚師手部樣本、砧板、刀具等樣本交由台大醫院協助採檢。

台北市長蔣萬安今下午與衛生局長陳彥元、法務局長連堂凱等人持續召開寶林案進度更新記者會。陳彥元表示，食藥署檢驗的35件食材是3月26日中央、地方稽查的採樣。衛生局則針對寶林醬料稽查。衛生局仍有3月24日、25日的生物跡證、環境樣本，已聯繫台大醫院，希望協助檢驗3月24日的廚師手部樣本、砧板樣本，25日的2個刀具環境樣本。

台大醫學院法醫學研究所翁德怡表示，收到衛生局提供的檢體後，會進行米酵菌酸相關毒素檢驗，但環境中毒素應該較實際中毒人體毒素低很多，預計將檢體濃縮，讓濃度增加，並且精進分析，讓最低定量極限盡量降低，若能讓靈敏度增加，就環境中真有毒素可測出，釐清事情發生來源。

翁德怡表示，化學上有一句是「只有未檢出，沒有零檢出」，若將最低訂量極限訂為10，若存在濃度為8就測不到，若訂量設為1就可測出8。翁表示，若將最低訂量極限在精進，就可以給民眾一個最肯定答案，她強調求好正確一定比求快速更重要，希望各界給更多時間，讓她們好好檢驗，給市民最安心的答案。

翁德怡也說，台大醫學院法醫學研究所的第一優先是還在檢驗的檢體變化，方法精進也需要時間，時間上會盡快，但無法與大家講何時，「食緊挵破碗，做不好跟大家講偽陽性或偽陰性這都不好」。

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