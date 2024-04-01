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士檢辦皇池偷拍案 3被告涉散布偷拍影像5萬至6萬交保

士檢偵辦皇池偷拍案，經複訊3名涉嫌散布偷拍影像的被告後，分別諭令5萬至6萬元交保。（警方提供）

士檢偵辦皇池偷拍案，經複訊3名涉嫌散布偷拍影像的被告後，分別諭令5萬至6萬元交保。（警方提供）

2024/04/01 16:18

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署指揮警方偵辦皇池偷拍案，上週五指揮警方帶回3名涉嫌散布偷拍影片的嫌犯，複訊後認定他們均涉嫌刑法妨害秘密、散布性影像罪，同時違反個人資料保護法等罪，分別諭知陳姓被告5萬元交保、黃與李各6萬元。

針對這起皇池偷拍案，近期屢屢有新的偷拍影片流出，累計目前共4男6女受害，檢警透過網路散布偷拍影片的IP追查，迄至上週五為止，共逮到3名被告。

到案被告均為網友，他們在警詢時均供稱，是出於一時好奇、好玩，見有人在社團中「敲碗」、「跪求分享」，才轉傳影像給這不認識的網友；同時他們也是經其他網友轉傳，才輾轉取得這些偷拍影像，否認是非偷拍者。

士檢稍早指出，經上週五指揮北投警分局搜索新北市、桃園市等處，並將涉案3名被告帶回調查、複訊後，認定3人均涉嫌刑法妨害秘密、散布性影像罪，同時違反個人資料保護法，訊後分別諭令陳姓被告5萬元交保、黃與李各6萬元。

士檢並強調，已請警方通知相關網路平台業者移除、下架相關網路影像，以防止被害人二度受傷；同時呼籲民眾切勿持有網路上的不當影像，也不要轉傳、散布或持有，並共同尊重即守護他人的性自主權。

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