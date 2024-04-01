樂見台灣強化自主防衛 AIT主席羅森柏格：台灣是美國緊密朋友

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今會見總統蔡英文時表示，非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。（總統府提供）

2024/04/01 15:47

〔記者陳昀／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）上任後第5次訪台，今會見總統蔡英文時表示，《台灣關係法》立法45週年，今年我們要慶祝在此框架下台美強健的夥伴關係，台灣更是美國緊密的朋友；《台灣關係法》強調美國必須確保台灣擁有自我防衛能力，她非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。

蔡英文表示，羅森柏格上任AIT主席剛滿一年，已第5次訪台，感謝羅森柏格以實際行動，展現深化台美關係的積極和熱情。回顧過去一年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，讓台美經貿關係邁向新的里程碑；「台美國際發展合作備忘錄」的簽署，及美國「2024會計年度綜合撥款法」完成立法，都有助於台美發展全方位夥伴關係，感謝美國政府與國會，為了提升台美安全合作所做的努力。

蔡英文表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，台美夥伴關係在美國跨黨派支持下，不僅歷久彌新，也持續壯大。未來，面對快速變動的國際情勢，台灣更會跟美國及其他民主國家攜手合作，確保區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。她說，期待台灣與美國在經貿、供應鏈安全及資訊安全等領域持續深化合作。相信在羅森柏格的協助之下，台美關係的發展將創造更豐碩的成果，「我們一起來努力」。

隨後，羅森柏格表示，恭喜台灣今年1月舉行了自由且公正的選舉，台灣的選舉過程一直都是印太區域和全球的楷模，台灣在選後收到許多公開的支持，代表台灣在全世界的夥伴及友人都認同台灣的民主十分強健，台美關係在台灣選舉之後有顯著提升，雙方過去8年共同努力鞏固夥伴關係、擴大經濟安全與人民之間的交流，她要對彼此的密切合作表達感謝之意。

談及台美夥伴關係近來的重大進展，羅森柏格說，如蔡總統所言，今年2月美台簽署「國際發展合作備忘錄」，使得台灣國際合作發展基金會（ICDF）與美國國際開發金融公司（DFC）能持續在全球各地進行相關合作；今年3月舉行的「台美教育倡議」第4次高層對話，重申雙方致力於深化國際教育合作；第4屆「台美印太民主治理諮商」會議，針對強化區域民主基石與面臨的治理挑戰等議題交換意見，美國也十分肯定台灣參與在南韓首爾舉辦的第3屆民主峰會。

羅森柏格說，台美經濟連結持續增強，拜登政府在2024年3月發佈的貿易政策議程持續聚焦於「台美21世紀貿易倡議」，解決雙重課稅議題也是一直努力的方向，在「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）之下，美台正努力促進互利的經濟關係。台海的和平及穩定攸關美國與台灣的共享利益，美國對台灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，並期待台灣持續維持現狀。

羅森柏格表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，該法與中美三個聯合公報及「六項保證」是美國近半個世紀以來對台政策的基本原則，今年，我們要慶祝此一框架下台美之間強健的夥伴關係，台灣是該區乃至全世界民主的燈塔，有充滿活力和多元化的社會、強健的經濟，也是科技方面的領頭羊，更重要的是，台灣是美國緊密的朋友。

她強調，《台灣關係法》強調美國必須確保台灣擁有自我防衛能力，非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。最後，羅森柏格再次感謝蔡總統過去8年來的努力，並期待未來台美夥伴關係持續發展。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今會見總統蔡英文時表示，非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。（總統府提供）

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