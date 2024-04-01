批北北基桃市長負評不斷 民進黨：桃園燈會暴增追加50％預算

民進黨發言人戴瑋姍（左一）、桃園市議員王珮毓（右起）、黃瓊慧、魏筠1日召開「北北基桃負評市長連線 張善政財政敗壞燈會預算大爆炸」記者會，批桃市府財政紀律敗壞。（記者塗建榮攝）

2024/04/01 15:35

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人戴瑋姍今偕桃園市議員王珮毓、黃瓊慧、魏筠，召開「北北基桃負評市長連線，張善政財政敗壞燈會預算大爆炸」記者會，批評國民黨執政地方首長爭議不斷，從基隆市長謝國樑標案給自家人、台北市長蔣萬安陷入台智光標案疑雲、新北市長侯友宜不接受議會監督，如今桃園市長張善政還被爆出，桃園燈會在結束後以契約變更暴增追加50%、2530萬元預算，且偷偷公布在網站上掩人耳目、規避監督。

戴瑋姍批評，北部多位市長負評不斷，先是謝國樑的公益青年電動機車新方案，被爆基隆環保局長馬仲豪與得標的永景管理顧問公司負責人余昌勳關係密切，永景又與國民黨御用公關公司威肯公司連結深厚，好康都給自己人撈；台北市長蔣萬安受同黨議員收賄捲入市府市府的台智光標案爭議，至今連為何續約、為何被議員施壓就增加預算都說不清楚；新北市長侯友宜總統大選至今未進議會接受監督；桃園市長張善政又爆桃園燈會標案爭議，未經議會同意追加超過50%預算。

魏筠表示，去年7月決標的4900萬燈會預算，展期短、品質堪慮又有諸多爭議，沒想到竟在3月3日燈會結束後，3月25日才以活動後契約變更的方式暴增50%、2530萬元預算，且只偷偷公布在網站上，掩人耳目、規避議會監督，燈會的裝置藝術作品佔比高，天數固定、場地固定，應該能預先估算成本，號稱「科技市長」的張善政市府，再加上先前爭取台積電失利、亞矽創進度倒退等跡象，可見張市府施政不力、效率不彰，濫用預算、控管不及格。

黃瓊慧說，呼籲桃園市府公布桃園燈會的費用細項、使用明細，尤其「後擴」的2530萬的契約變更，是限制性招標的決標金額，契約變更的經費從哪來的？請張善政說清楚講明白！

王珮毓表示，桃園燈會去年7月由聯利媒體股份有限公司以4900萬元決標，桃園市議會今年10月才收到市府預算書，預算書中的預算規模是5200萬，但最後燈會決標金額4900萬、明定後擴上限為2500萬，直到去年12月預算審查，桃園市政府耶從未說過預算經費不足，活動結束後才追加，顯見桃市府對成本控管出現嚴重瑕疵，財政紀律敗壞、濫用人民納稅錢。

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