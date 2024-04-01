清明連假各地將湧現車潮 公路局籲避開6大壅塞路段時段

交通部公路局今公布，清明連假期間有6大主要城際道路易壅塞路段及時段，建議民眾可避開壅塞時段。（記者陳嘉怡攝）

2024/04/01 12:22

〔記者陳嘉怡／台北報導〕4天清明連假即將到來，交通部公路局預估，掃墓祭祖車潮集中於週四（4日）上午，觀光旅遊車潮於4日至6日湧現，返回工作地車潮則預估從6日下午至7日開始陸續出現，並預估有6大主要城際道路易壅塞路段及時段，建議民眾可避開壅塞時段。

公路局表示，預估此次清明連假主要旅次以掃墓祭祖、觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮；建議避開主要城際道路易壅塞路段及時段，包括：台9線蘇花路廊，南下4日2-22時、北上6日9-24時及7日0-3時、10-19時；台9線南迴公路，屏東往台東方向4日11-14時、台東往屏東方向6日15-20時；台1線水底寮至楓港路段，南下4日11-15時、北上6日15-21時。

此外，台61線鳳鼻至香山路段，南下4至5日7-14時、北上6日15-21時；台61線竹南路段，南下4日10-16時、北上6日19-20時及7日14-20時；台61線中彰大橋改建路段，南下4至6日9-20時、北上5至7日14-20時。

公路局也提醒，台61線中彰大橋路段因改建施工所需，調整為雙向各1車道通行，預估連假期間每日皆有壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

另銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段、大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9甲線新店至烏來路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線楓港至墾丁路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

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