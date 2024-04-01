遲遲等不到韓國瑜通知！台灣民主基金會決定4/10召開董事會

台灣民主基金會董事會改選備受矚目，，由於遲遲等不到立法院長韓國瑜通知，基金會決定4月10日召開董事會。（資料照，記者羅沛德攝）

2024/04/01 12:21

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣民主基金會董事會改選備受矚目，該基金會執行長黃玉霖日前指出，只要立法院長韓國瑜通知召開董事會日期，基金會即可發出開會通知。台灣民主基金會今（1）日表示，直到3月28日都等不到開會日期通知，基於依法行政的必要性和急迫性，外交部最後決定在4月10日開會，並向韓辦說明。

台灣民主基金會發布新聞稿指出，該基金會依往例在立法院改選後，都在3月底、4月推舉董事長，且依根據財團法人法規定，須在15日前將去年度決算報告送達主管機關外交部，該基金會也曾事先徵詢外交部主計處意見，得到依法辦理的答覆，沒有延期提報的空間。

該基金會續指，另依該基金回組織章程，須在16日前由第7屆董事會開會確認第8屆董事監察人名單，又從2月1日第11屆立法委員就任起算，到30日將滿3個月，必須在30日前完成改選；召開第7屆第6次董事暨監察人聯席會推舉董事長案，實在具有依法行政的必要性和急迫性。

該基金會強調，基金會等到3月28日都等不到開會日期通知，基於依法行政，基金會在3月28日下午向外交部當面報告前開各項規定，並建議儘快召開基金會董事監察人聯席會議，一併處理董事長推舉案、第8屆董事監察人名單以及決算案。外交部最後決定在4月10日下午開會，並向韓辦說明。

該基金會也表示，本會第7屆第6次董事暨監察人會議所推舉董事長，將補足前董事長游錫堃所留下的任期，該任期到6月16日屆滿。第8屆董事監察人將於6月17日就任並在第一次聯席會確認董事長新任期。至於外界所關心的執行長人事案，根據組織章程規定，第8屆執行長人選將於第8屆第一次董監事聯席會，或是董事長指定的時間處理。

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