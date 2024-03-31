北市強風陣雨 2.5小時25起災害通報 蔣萬安籲市民注意安全

台北市今（31）日午後強風陣雨不斷，陣風一度達七級以上，台北市內湖區成功路樹倒壓到一排機車，也有民眾輕傷送醫。（台北市議員李明賢辦公室提供）

2024/03/31 20:54

首次上稿 19:34

更新時間 20:54

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今（31）日午後強風陣雨不斷，陣風一度達7級以上，台北市1999話務中心從下午3點陸續接獲民眾通報，2.5個小時內接獲25起災害案件包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。工務局公園路燈工程管理處統計至今晚6點左右，接獲各界共43件樹木傾倒通報，公園處表示，將加速清除，在明（1）日上班前排除交通障礙。市長蔣萬安特地在臉書提醒市民朋友注意安全！

今天下午受到對流雲系移入，台北市北投、士林、大同、中山區雨勢大，預估時雨量可達30毫米以上，持續時間共約30分鐘至1小時；蔣萬安在臉書指出，台北市1999話務中心從15點陸續接獲民眾進線，截至17:30總共接獲25起災害案件，包含路樹倒塌13件、招牌掉落11件、電線桿倒塌1件。

另外，15時27分社子變電所第36號發生饋線停電事故，導致中山北路六段、忠誠路一段、德行東路、文昌路、文林路、美崙街、福國路、福華路、德行西路、磺溪街、文林北路、承德路六段、福港街一帶共2049戶停電，晚間已全部復電。

另外，公園處自下午3點起，陸續接獲通報有樹木倒伏、傾斜等狀況，隨即調派廠商處理，針對有立即危險樹木及須排除交通障礙的樹木優先處理案件。累計至晚間18時止，共收到43件樹木傾倒通報，19件已完成處理，24件處理中。

其中，內湖區成功路4段167巷16號附近，樹木倒塌導致邊坡有滑落情形，壓損一排機車，也有民眾受傷送醫，所幸沒有大礙，公園處已派員前往醫院慰問，確認傷者經檢查後已無大礙返家休息。

公園處表示，由於成功路現場樹群龐大，先優先做搶災處理，後續會再進一步檢視，確認倒伏原因。

台北市今（31）日午後強風陣雨不斷，陣風一度達七級以上，造成市區多處樹木倒伏、傾斜，公園處表示，將加速清除，在明（1）日上班前排除交通障礙。（台北市公園處提供）

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